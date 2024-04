Ecus vence a segunda seguida e assume a liderança do Grupo 3

A segunda rodada da primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista chegou ao fim. O Ecus venceu o Mauaense, no Suzanão, neste sábado, por 2 a 1, e assumiu a liderança do Grupo 3.

No mesmo grupo, no sábado, União Mogi e Atlético Mogi se enfrentaram. A partida ficou em 1 a 1 para o União.

O Mauá também venceu, por 3 a 1, a Mathonense, e com isso assumiu a vice-liderança do grupo.

O Ecus foi quem abriu o placar, aos 34 minutos da primeira etapa, com Matheus Pessoa.

Na volta do intervalo, já aos 45 minutos, Fabrício Ribeiro ampliou para os donos da casa.

E cinco minutos depois, nos acréscimos, Vinícius Soares descontou para os visitantes.

Primeira rodada

Na primeira rodada o Ecus venceu por 2 a 0 a Mathonense, enquanto o União perdeu para o Mauaense por 3 a 0 e o Atlético ficou no 2 a 2 com o Mauá.

Próxima rodada

O Ecus encara neste domingo, às 15 horas, o União Mogi, fora de casa.

O Atlético Mogi viaja para encarar o Manthiqueira.

E no ABC, terá clássico entre Mauá e Mauaense.

