Ecus vence na estreia do Paulista; times de Mogi ficam sem vitória

Os times da região que disputam a 2ª divisão do Campeonato Paulista estrearam no torneio no último sábado (20). O Esporte Clube União Suzano (Ecus) venceu sua partida. O Atlético Mogi empatou seu confronto, enquanto o União Mogi perdeu.

O Ecus conseguiu os três pontos ao bater o Manthiqueira fora de casa pelo placar de 2 a 0. Os gols do time suzanense foram marcados por Matheus Pessoa e Fabrício.

O Atlético Mogi empatou com o Mauá Futebol no Nogueirão. A partida terminou 2 a 2. Tales e Victor marcaram os gols do Atlético, enquanto Caíque e Luiz balançaram as redes pelo Mauá.

O União Mogi teve o pior resultado entre as equipes da região. A equipe mogiana perdeu por 3 a 0 para o Mauaense. Os gols foram marcados por Giovani duas vezes e Leo contra.

Os três times do Alto Tietê estão no Grupo 3 da competição. Com os resultados, o Ecus ficou em 2º colocado, com três pontos, o Atlético Mogi ficou com um ponto, na 4ª posição, e o União Mogi é o lanterna da chave, ainda sem pontos.

Na próxima rodada, o União Mogi e o Atlético Mogi se enfrentam em um clássico municipal. A partida acontece no Nogueirão, às 15 horas do próximo sábado (27).

O Ecus terá um confronto direto contra o Mauaense, o líder do Grupo 3, no domingo (28) às 10 horas. O jogo acontece no Suzanão.