Em busca de mais uma vitória, Mogi Basquete encara Bauru neste sábado no Hugão

O confronto entre Mogi Basquete e Bauru sempre tem um ingrediente especial. Neste sábado, às 19 horas, no Ginásio Hugo Ramos, as duas equipes escrevem mais um capítulo deste duelo que já protagonizou finais de competições e playoffs, como Campeonato Paulista, NBB Caixa, Liga Sul-Americana e Liga das Américas.

Os mogianos, atualmente na terceira colocação do Paulista, querem mais uma vitória em casa para continuar buscando as primeiras colocação na tabela, ocupada pelo Paulistano (2º) e Franca (1º). “A gente pensa na vitória, fazer valer o fator quadra e melhorar cada dia mais a execução de tudo para chegar no playoff da melhor forma possível. O nosso objetivo está sendo melhorar a cada dia o aproveitamento de arremessos, o volume de jogo e, principalmente, a intensidade do jogo, que já melhorou muito no último jogo. O Bauru é um time que tem bastante arremesso de fora e um jogo organizado. Paulistano, Franca, Pinheiros, Bauru e Mogi são equipes que estão em nível bem forte para o NBB e que estarão brigando pelos oito colocações no NBB e no Paulista pelo título. Essas equipes têm jogadores que podem fazer a diferença, têm intensidade, defesa e conceitos. Então, hoje todo mundo trabalha em nível muito bom”, adverte o técnico Guerrinha.

O grupo finalizou mais um treino forte para o confronto contra os bauruenses na manhã desta sexta-feira no Hugão. “Bauru já é rival de Mogi pelo histórico. Todos anos tem confronto em playoff e nós estamos nos preparando para isso, jogo em nível de playoff e de finais. Vamos buscar essa vitória, que é importante para a tabela e para sequência do campeonato. O Bauru tem vários jogadores de ótimo nível. Precisamos trabalhar o conjunto para tirar todas as peças e os movimentos principais deles”, explica o ala Guilherme Filipin.

INGRESSOS

O ingresso para este confronto está sendo vendido até esta sexta a R$ 10 (promocional antecipado). A compra pode ser feita pelo sitetotalplayer.com.br/mogi (optando pela meia) ou na loja do clube no ComVem Patteo Mogilar, até as 20h. No sábado, o ingresso custará R$ 20 (direito a meia) nas bilheterias do Hugão a partir das 14h.