Em busca de reabilitação, Usac enfrenta Paulista neste sábado no Suzanão

O União Suzano Atlético Clube (Usac) enfrenta o Paulista neste sábado (20), em partida válida pela terceira rodada da 2ª fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão do futebol de São Paulo). O confronto acontecerá às 19 horas, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

A vitória será fundamental para as pretensões do time comandado pelo técnico Felipe Freitas. Com duas partidas disputadas, o Usac ainda não marcou um gol na segunda fase. O time perdeu para o Tupã por 3 a 0 fora de casa e para a Catanduvense, por 2 a 0, em casa.

O triunfo contra um dos mais tradicionais times do Estado pode dar moral para o elenco e para o treinador da equipe suzanense. O time não sabe o que é uma vitória desde o dia 14 de junho, quando bateu o Barcelona-SP, no Suzanão, pelo placar de 3 a 2.

De lá para cá, além das duas derrotas já citadas, o time empatou com o Guarulhos, na última partida pela primeira fase, por 1 a 1, resultado que empurrou o Javali das Palmeiras para a 2ª posição do Grupo 6 e o jogou em um dos grupos mais difíceis da segunda fase.

Adversário

Precisando vencer para se manter vivo na luta por uma vaga na terceira fase, o Usac enfrentará o tradicional Paulista de Jundiaí.

Campeão da Copa do Brasil de 2005, a equipe do Interior, que também disputou a Taça Libertadores da América em 2006 e chegou a bater o River Plate (ARG) em Jundiaí, virá até Suzano para tentar assumir a liderança do Grupo 11 do Paulistão.

O Galo, como é chamado pelos torcedores, detém a melhor campanha da primeira fase da Segundona, com 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, para o Amparo, por 2 a 0, fora de casa.

Na segunda fase, a campanha do time de Jundiaí é um pouco mais discreta: dois jogos, com uma derrota para a Catanduvense, fora de casa, por 1 a 0 e uma vitória contra o Tupã, por 2 a 1, em casa. O time ocupa a terceira posição do grupo.

Retrospecto contra times do Alto Tietê

Além de vencer o Paulista e se recuperar na competição estadual, o Usac pode quebrar uma sequência praticamente impecável da equipe de Jundiaí contra times do Alto Tietê. Rebaixado em 2017 para a Segunda Divisão, o Galo compôs os grupos de União Mogi e Atlético Mogi em 2018 e 2019. O retrospecto é de 100% de aproveitamento nos dois anos contra os dois times, tanto jogando em Jundiaí quanto em Mogi das Cruzes.

O Paulista venceu União e Atlético Mogi nas duas partidas em turno e returno em 2018 (inclusive uma por W.O. contra o Atlético Mogi) e também venceu as quatro partidas em 2019.

Nos oito confrontos contra as equipes de Mogi, o Paulista marcou 28 gols e sofreu apenas 4.

Em caso de vitória do Usac neste sábado, o time de Suzano vai à 3 pontos e pode entrar no “G2” do Grupo 11. Se vencer, o Paulista pode assumir a ponta do grupo.