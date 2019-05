Em comemoração aos 40 anos do Gateball, Suzano recebe copa neste sábado

Em comemoração aos 40 anos do Gateball no Brasil (esporte criado no Japão, em que se utiliza taco e bola para jogar), acontece neste sábado (1º) no Bunkyo, em Suzano, a 2ª Copa Professor Hirosho Doy. O evento será realizado pelo Departamento de Gateball do Bunkyo de Suzano, com o apoio da Prefeitura de Suzano, que cederá medalhas e troféus para os participantes.

A entrada é gratuita para quem quiser assistir.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) foram convidados para o evento.

Os jogos começarão às 8 horas, e seguirão até as 11 horas, quando acontecerá a abertura oficial no salão social do Bunkyo.

Após isso, um almoço será servido, seguido pela continuação dos jogos. No final, haverá a premiação para os participantes.

Ao todo, 34 equipes vão participar do campeonato. Segundo a diretora do Departamento de Gateball, Masayo Masuda, o evento acontece na cidade devido a um morador de Suzano que viajou ao Japão e descobriu o jogo.

Ela espera que o esporte cresça na cidade. "É muito importante para a cultura japonesa, e queremos que as autoridades vejam, para que o esporte cresça em Suzano", diz.

Masayo diz que o Gateball é um jogo saudável, de inteligência e estratégia.

Segundo ela, o esporte pode ser praticado por pessoas de qualquer idade. "O futebol é um esporte para jovens, diferente do Gateball que pode ser praticado por pessoas de qualquer idade. O Kazuhiro Mori (presidente do Conselho Deliberativo do Bunkyo), tem 89 anos e joga Gateball", concluiu.