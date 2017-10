Em jogo duro, Mogi Basquete abre 1 a 0 na série em cima do Paulistano

O Mogi Basquete começou a série semifinal contra o Paulistano, na capital, com vitória: 76 a 84. Apesar da partida dura, o time de Guerrinha, que começou atrás no primeiro quarto, virou o jogo e segurou a vantagem apertada até o final. O segundo jogo da série melhor de cinco será nesta segunda (16), também em São Paulo, a partir das 19h30. A terceira partida será no Ginásio Hugo Ramos na quinta-feira (19), às 20 horas. Se necessário, as duas equipes se reencontram no dia seguinte (sexta, dia 20) também às 20 horas, e no dia 23 às 19h30 no ginásio do Paulistano.

O quinteto principal de Guerrinha foi o que mais pontuou esta noite. Shamell Stallworth fez 19, Caio Torres converteu 16, Tyrone Curnell anotou 13 pontos, Larry Taylor 10 e Jimmy Dreher também fez 10 e agarrou nove rebotes. O cestinha do jogo foi Yago, do Paulistano, com 20 pontos.

“O importante é a vitória. Falei antes no vestiário que nós temos que ganhar três jogos. Não importa se a gente ganha de 30 pontos, de dois, na última bola. Vamos descansar e amanhã de manhã vamos fazer um treino de estudo para ver o que nós fizemos de bom e também de errado aqui, principalmente rebote ofensivo deles e segunda chance deles. Nosso time enfrentou bem o jogo físico e de ataque. São duas equipes ofensivas e o jogo será decidido dessa forma, uma situação, um rebote, uma bola de três, uma coisa errada ali. Por enquanto, temos uma vitória e conseguimos reverter o mando de quadra”, avaliou Guerrinha.

Com 17 de eficiência ao final da partida, Caio Torres salientou que tem trabalhado para isso. “Estou me esforçando bastante para ajudar o time ao máximo. Hoje deu certo, mas ainda tenho muita coisa para melhorar. O time está confiando mais em mim, estou fazendo com que isso aconteça. Acho que o jogo interior é muito importante e hoje demonstramos isso. Espero que continue assim e a gente consiga mais uma vitória amanhã.”

Nos placares parciais, o Mogi Basquete anotou mais do que os donos da casa a partir do segundo período: 24 a 20 (1º quarto), 15 a 21 (2º), 26 a 28 (3º) e 11 a 15 (último quarto).

Ingressos

A diretoria do Mogi das Cruzes/Helbor conseguiu um ônibus com valor promocional de R$ 10 para as primeiras 48 pessoas que confirmarem presença pelo e-mail contato@mogidascruzesbasquete.com.br até as 14h de amanhã (16). Lembrando que é preciso levar dois quilos de alimentos não perecíveis para entrar no Ginásio Antonio Prado Junior.

Já o bilhete para o jogo 3, na quinta (19), no Hugão, está sendo vendido pelo site totalplayer.com.br/mogi a R$ 10 (promocional antecipado). Na compra online, é preciso optar pela meia entrada para ter o benefício. A venda na bilheteria do ginásio será feita na segunda (16), terça (17) e quarta (18), das 10h às 20h, pelo valor promocional. Na quinta, dia do jogo, o preço volta ao normal e o ingresso pode ser adquirido na bilheteria a partir das 14h. Crianças até seis anos não pagam e idosos, professores, estudantes, pessoas portadoras de deficiência e funcionários das empresas patrocinadoras e da prefeitura têm direito à meia entrada.