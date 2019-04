Em menos de 24 horas, ingressos para Final da Superliga Masculina esgotam

Em menos de 24 horas, os mil ingressos cedidos à Prefeitura para a partida entre as equipes Sesi-SP e EMS Taubaté funvic esgotaram. A disputa do jogo 3 da final da Superliga Masculina de Volêi da temporada 2018/2019 será na terça-feira, 30, na Arena Suzano, que fica nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Pelo menos, três toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadados.

A distribuição foi realizada gratuitamente à população. Os interessados compareceram ao Paço Municipal. Os ingressos foram cedidos mediante a doação, por pessoa, de três quilos de alimentos não perecíveis ou de três litros de leite ou de três litro à população no Paço Municipal. De acordo com a Prefeitura, os itens arrecadados terão como destino famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade.

A Prefeitura iniciou nessa quinta-feira, 25, a distribuição dos ingressos. Ao todo, mil bilhetes foram colocados à disposição. Os demais foram enviados à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que distribuirá para o time mandante, o Sesi-SP, e também para a equipe visitante. A capacidade da arquibancada da Arena Suzano é de 4,5 mil pessoas sentadas.

O jogo da próxima terça-feira (30) terá início às 21h30 e a abertura do Portão E para o público ocorrerá às 20 horas. Inclusive, estará autorizada a utilização do estacionamento dentro do Parque Max Feffer, com cerca de 600 vagas disponíveis. Haverá agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana orientando os motoristas nas imediações.

A última vez em que a cidade recebeu uma partida da decisão da Superliga foi há 20 anos, em 10 de março de 1999. Naquela data, Suzano e Ulbra, de Canoas, abriram a final. O jogo foi vencido pelos visitantes por 3 sets a 1. Na sequência houve mais três partidas, sendo a última em Mogi das Cruzes, também ganha pela equipe gaúcha, que encerrou a série em 3 jogos a 1 e se tornou bicampeã, acabando com o sonho dos suzanenses de conquistarem o quarto título brasileiro.