Em teste para ‘cardíaco’, Mogi Basquete bate Paulistano e fica apenas a uma vitória da final

Depois de ficar durante todo o primeiro tempo em desvantagem no marcador, o Mogi Basquete venceu o Paulistano de virada por 83 a 85. A partida aconteceu no Ginásio Antonio Prado Junior, em São Paulo, com a presença em massa dos torcedores mogianos. No segundo tempo, porém, a torcida protagonizou um verdadeiro teste para cardíaco, digno de um playoff de semifinal. Com o resultado positivo, o time mogiano fez 2 a 0 na série melhor de cinco jogos e fica a apenas um passo de se classificar para as finais do Campeonato Paulista, contra Franca ou Bauru (a série deles está 2 a 0 para Franca). Agora, a próxima partida será no Ginásio Hugo Ramos nesta quinta-feira (19), às 20 horas. Se necessário, as duas equipes se reencontram no dia seguinte (sexta, dia 20) também às 20 horas no Hugão, e no dia 23 às 19h30 no ginásio do Paulistano.

O ‘Alienígena’ Larry Taylor arrebentou com 32 pontos e foi o cestinha do jogo. Além dele, Shamell Stallworth fez 19 pontos - dono da cesta final que deu a vitória aos mogianos, Jimmy Dreher anotou 11 pontos e Tyrone Curnell 10. O técnico Guerrinha levou duas faltas técnicas e foi para o vestiário no intervalo, de onde assistiu todo o segundo tempo. Os terceiro e quarto quartos foram comandados pelo assistente Danilo Padovani.

“Hoje foi um jogo difícil, mas a gente não podia deixar a vitória escapar. A gente ganhou ontem e queria entrar hoje ainda mais forte e focado. Falam que a gente é mais velho, mas a gente é mais experiente e sabe fechar o jogo. Hoje com ajuda do Shamell, conseguimos a vitória. Sobre mim, não me preocupo com os pontos. Eu quero é a vitória. Se fizer dois pontos e ganhar, estou feliz do mesmo jeito”, comemora Larry Taylor.

Já o dono da última bola, Shamell confessa que é o que mais gosta. “Eu gosto de decidir jogo. Vocês sabem. Muito treino. Foi um bom jogo, mas nós sabíamos que seria difícil. Duas vitórias seguidas não são fáceis. Temos 37 anos [eu e Larry], mas a gente mostra ainda que a gente consegue jogar. Hoje a cabeça foi fundamental. Mentalidade, jeito de entrar. Não começamos bem, mas terminamos bem. Todos ajudaram e nós conseguimos sair na frente, 2 a 0, mas ainda tem mais um jogo pela frente e vamos tentar fechar em casa.”

Para o técnico Guerrinha, a maturidade do time foi fundamental para saber fechar a partida. “Foi uma vitória muito importante. A gente soube jogar com as desvantagens e o importante foi o time ter reação já no segundo quarto. O grupo continuou reagindo, soube fechar o jogo e administrou bem as características nossas. Mas a série está aberta ainda. Está 2 a 0 só”, salienta o treinador.

Nos placares parciais, os resultados mostraram a busca do Mogi Basquete pela vitória. O Paulistano venceu apenas o primeiro quarto por 22 a 13 e, nos seguintes, os mogianos bateram os donos da casa: 20 a 23 no segundo, 18 a 25 (3º) e 23 a 24 (último quarto).

Ingressos

O bilhete para o jogo 3, na quinta (19), no Hugão, está sendo vendido pelo site totalplayer.com.br/mogi a R$ 10 (promocional antecipado). Na compra online, é preciso optar pela meia entrada para ter o benefício. A venda na bilheteria do ginásio será feita nestas terça (17) e quarta (18), das 10 às 20 horas, pelo valor promocional. Na quinta, dia do jogo, o preço volta ao normal e o ingresso pode ser adquirido na bilheteria a partir das 14 horas. Crianças até seis anos não pagam e idosos, professores, estudantes, pessoas portadoras de deficiência e funcionários das empresas patrocinadoras e da prefeitura têm direito à meia entrada.