Entrada do Castelo Zenker, em Ferraz, ganha novo visual

A entrada do Castelo Zenker, no Jardim Castelo, em Ferraz de Vasconcelos já está ganhando outro visual após quase 90 dias de obras. Após anos de abandono, a entrada e as escadas novas receberam na manhã desta sexta-feira (19), a concretagem. E logo na lateral, um muro contornando o castelo será construído e também envolverá acabamento de pedra.



Na área esquerda ao castelo para quem entra, o gramado já transformou a lateral do ambiente. Enquanto isso, no castelo, as partes elétrica e hidráulica, além do telhado estão sendo finalizados. Esta é mais uma das novidades na atualização semanal dos serviços no Castelo Zenker, que em breve, será devolvido para a população de Ferraz totalmente reformado.



Os serviços são fiscalizados pelas secretarias de Obras e Planejamento da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. As obras foram retomadas em janeiro deste ano.



Considerado patrimônio histórico do município e que foi por décadas abandonado, depredado e vandalizado, as obras foram retomadas em janeiro deste ano autorizadas pela Prefeitura de Ferraz.

A reforma simboliza a perspectiva de o prédio no futuro servir como espaço para atividades culturais, preservando a sua memória, história e identidade.

Construído por volta de 1940, a Vivenda Zenker encantava por ser imponente onde viviam os seus anfitriões Elisabeth e Artur Zenker.



Semanalmente, em suas redes sociais e no site (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br), a administração municipal atualiza as obras em andamento e acompanha a sua evolução trazendo informações sobre o andamento dos serviços.