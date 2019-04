Escolinha de futebol, inspirada no Borussia Dortmund, é tema de reportagem de TV alemã

Inspirada no time alemão Borussia Dortmund, a Quadra do Xuxa, escolinha de futebol de Ferraz de Vasconcelos, foi tema de reportagem especial da Deutsche Welle (DW) - emissora internacional da Alemanha que transmite programas de televisão, rádio e online para todo o mundo. As gravações e entrevistas ocorreram neste sábado (20 de abril).

Apesar de o Bayern de Munique ser o time alemão mais conhecido mundialmente, é Borussia Dortmund e Schalke 04 o clássico tradicional, e um dos mais disputados, na Alemanha. Esses dois times de cidades próximas na região oeste do país, cerca de 35 quilômetros de distância, protagonizam o Clássico do Vale do Ruhr, ou Revierderby. No considerado "a mãe de todos os dérbis", os dois times jogam no próximo sábado, dia 27, às 10h30 (horário de Brasília).

Por conta do derby, a TV alemã decidiu buscar, no Brasil, torcedores dos dois clubes. Encontrou na Quadra do Xuxa a inspiração no Borussia. Tudo remete ao time amarelo e preto, inclusive as cores do uniforme. "

O diretor do Xuxa, Jorge Weckwerth, o Jorginho, contou, em entrevista à DW, que é um apaixonado pelo clube alemão. Em 2015 esteve na Alemanha para conhecer o clube. Na ocasião chegou a assistir um jogo do time alemão contra o Bayer de Munique. Desde 2013, a Quadra do Xuxa, em Ferraz, tem as cores do Borussia. Como descendente, Jorginho fala alemão. "Mostramos o nosso trabalho e a paixão pelo Borussia", disse. O sonho de Jorginho é transformar, no futuro, o Xuxa em uma franquia do Borussia no Brasil.