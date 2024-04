Ferrazense se classifica para Sul-Americano e Mundial de sumô

A ferrazense Sanusa Erica Chagas se classificou para os campeonatos Sul-Americano e Mundial de sumô. O torneio regional será disputado no dia 1º de junho, na Argentina, enquanto o global acontece em setembro, na Polônia.

Para conseguir as vagas, Sanusa foi campeã do classificatório, chamado Troféu Brasil, que foi disputado no último dia nove de março. De acordo com a lutadora, os custos da viagem são dos atletas. “O custo é total dos atletas, tanto passagem quanto hospedagem e outros custos”, disse.

Para ter o dinheiro da viagem para Buenos Aires, na Argentina, a ferrazense disse que realizou rifas, além de ter recebido ajuda de amigos. Para a viagem para a Polônia no segundo semestre, Sanusa deve vender outras rifas e disse que está procurando um patrocinador.

Sobre sua sensação de poder representar o Brasil e Ferraz de Vasconcelos, a lutadora disse se orgulhar de ser ferrazense, mas afirmou ter pouco apoio. “É sempre um prazer representar o Brasil e Ferraz. Nasci e cresci em Ferraz e tenho muito orgulho de poder representar minha cidade. Fico triste por não ter apoio, já estive com a prefeita e ela disse não ter verba para ajudar os atletas”.

Não é a primeira vez que Sanunsa participa de uma competição mundial. Ela foi outras três vezes e em todas foi 3ª colocada. Na visão dela, a falta de incentivo no Brasil atrapalha os atletas. “Os outros países são bem mais preparados, têm muito mais incentivo para treinar e se dedicar ao esporte. Pelo que eu sei, no Japão as meninas estudam e treinam. Tem incentivo para fazer apenas isso”, continua.

A ferrazense finalizou dizendo que dará o seu melhor em busca de mais uma medalha internacional. “Vou sempre dar o meu melhor. Vou atrás de medalha”. Ela aproveitou para deixar uma mensagem aos jovens: “pratiquem esporte, esporte é vida”.