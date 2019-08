FPF faz promoção de ingressos para jogo do Usac contra o Tupã

O torcedor que quiser acompanhar o jogo deste domingo (11) entre União Suzano Atlético Clube (Usac) e Tupã, às 10 horas, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, poderá trocar duas garrafas pet por um ingresso. O jogo será válido pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão do futebol paulista). A iniciativa é da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O número de ingressos disponibilizados para a partida é de 2 mil e, até o momento, já foram retirados 300 bilhetes.

As trocas sã feitas apenas nas bilheterias do estádio, e o número de ingressos por torcedor é ilimitado. O valor arrecadado com as garrafas da campanha será revertido ao clube.

O diretor de esportes do time, Rodrigo dos Anjos, disse que a campanha é importante para a cidade. "É uma ação sustentável e esse valor será repassado aos jogadores e comissão técnica. A torcida pode se aproximar mais do clube, visto que há chances do Sub-20 disputar a Copa São Paulo em 2020", afirmou.

Sub-20

A equipe Sub-20 é que está disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista da categoria.

O time bateu o Atlético Mogi por 3 a 0 na tarde da última terça-feira, no Suzanão, e é o líder isolado do Grupo 5, com 3 pontos.

A próxima partida do Sub-20 do Usac será realizada hoje, às 15 horas, contra o Barcelona-SP, no Centro de Treinamento da Portuguesa de Desportos.

O Grupo 5 da Segundona, além de Usac, Atlético Mogi e Barcelona-SP, também é composto por São José e União Mogi.