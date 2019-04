Guerrinha e Padovani têm pena reduzida pelo TJDAD, mas ficarão fora da semifinal

O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJDAD) reduziu de seis para dois meses as suspensões do técnico Guerrinha e do auxiliar Danilo Padovani, do Mogi Basquete, em julgamento do recurso do clube na tarde desta sexta (26) em Brasília. Como já cumpriram um mês e estavam atuando com um efeito suspensivo, os dois estão fora das partidas da série semifinal do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) contra o Sesi/Franca, que começam no dia 4, em Mogi das Cruzes (leia mais abaixo). A decisão começou a valer a partir de sexta-feira.

Ainda é possível um recurso junto à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, porém não haveria tempo hábil para rever a punição e liberá-los para disputar a semifinal e o custo para isso também seria muito alto. Uma coletiva para explicar melhor a decisão e o planejamento para a fase final da competição será feita na segunda-feira, às 17 horas, no Ginásio Hugo Ramos.

Guerrinha e Danilo foram punidos no caso de doping envolvendo o ala Shamell Stallworth por terem assinado a súmula com a presença dele na partida contra o Joinville, no dia 18 de fevereiro, do ano passado (NBB 10). Shamell ficou apenas no banco com roupa de passeio e não entrou em quadra, por ter sofrido uma lesão no cotovelo no jogo anterior, contra o Caxias do Sul.

Os dois ficaram fora das partidas contra Corinthians, Pinheiros e Botafogo. No dia 21 de março deste ano, o clube conseguiu um efeito suspensivo liberando os dois para os dois jogos finais da fase de classificação contra Sesi/Franca e Sendi/Bauru. Assim como na primeira vez, a equipe ficará sob o comando do supervisor técnico Cadum Guimarães, com Alexandre Rios de assistente.

Datas da semifinal

A primeira partida da série semifinal do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) entre Mogi das Cruzes/Helbor e Sesi/Franca será no sábado, dia 4 de maio, às 14h, no Ginásio Hugo Ramos. Depois, os times se enfrentam nos dias 8, horário a definir, e 10, às 20h, em Franca. Se necessários, os jogos 4 (Mogi) e 5 (Franca) serão nos dia 13, às 20h, e 18, às 14h, respectivamente.

As datas foram divulgadas pela Liga Nacional de Basquete no início da tarde desta sexta-feira (26). De acordo com a entidade, os jogos terão transmissões da Band e da ESPN aos sábados. Nos demais dias a ESPN fará a cobertura.