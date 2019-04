Invicto na Segundona, Usac encara Mauá nesta sexta-feira no Suzanão

Para manter o aproveitamento de 100% na 2ª Divisão do Campeonato Paulista e a liderança do Grupo 6, o União Suzano Atlético Clube (Usac) enfrenta hoje o Mauá, às 19 horas, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. Outro objetivo do Javali das Palmeiras para esta partida, válida pela 4ª rodada, é permanecer sem tomar gol. Em três jogos, o time suzanense marcou seis gols e não levou nenhum.

Preparação

A preparação para o duelo desta sexta-feira iniciou na última terça-feira. Na ocasião, o técnico do time, Luiz Cavalheiro, decidiu realizar um trabalho na academia com os jogadores. Já na quarta-feira e ontem, último treino antes da partida de hoje, o time treinou com bola.

Classificação

Depois de vencer o Jabaquara, por 1 a 0, fora de casa, o Usac conquistou três pontos de vantagem para o vice-líder do grupo, Flamengo-SP, que tem 6 pontos ganhos.

O time suzanense ainda abriu 7 pontos para o primeiro time fora da zona de classificação para a 2ª fase, o Barcelona-SP.