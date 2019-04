Jogando em casa, Usac perde a primeira partida na Segundona

O União Suzano Atlético Clube (Usac) conheceu sua primeira derrota pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol de São Paulo) na noite dessa sexta-feira. O Javali das Palmeiras perdeu para o Mauá por 2 a 1 em casa, no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

O resultado, até o momento, não tira o Usac da liderança da competição, com 9 pontos. Mas o time de Suzano precisará torcer para que o Flamengo-SP, que tem 6 pontos, não vença o Barcelona-SP em Guarulhos por mais de três gols de diferença no domingo (28) para não perder a liderança do Grupo 6 nessa rodada.

O Usac perde a invencibilidade diante de sua torcida, que compareceu em número razoável ao Suzanão no jogo contra o Mauá. Cerca de 600 torcedores apoiaram o time durante os 90 minutos, mas não foi o suficiente para que a vitória viesse.

Primeiro tempo

Durante toda a primeira etapa, o Usac foi superior ao Mauá. Os erros de passe do meio para frente foram a tônica dos primeiros 45 minutos para os dois lados. Aos 19 minutos, o Mauá abriu o placar com o zagueiro Vidoto cobrando penalti.

Após isso, o time do ABC criou duas boas chances, e só. O Usac foi dominante e buscou mais o ataque. Apoiado pela torcida, aos 31 minutos, Matheus Niterói, do Usac, fez boa jogada pelo meio e tocou para o centroavante Santiago que, de frente para o gol, tentou driblar e acabou perdendo a bola.

A melhor jogada do time de Suzano no primeiro tempo aconteceu aos 39 minutos quando, após cruzamento do lado direito, Matheus Niterói cabeceou forte para a linda defesa do goleiro Gustavo.

Segundo tempo

O Usac voltou melhor para a segunda etapa e, aos 5 minutos, após cruzamento da direita, Santiago cabeceou para Gustavo espalmar para escanteio. Na cobrança, Léo Rincon colocou na cabeça de Santiago, que mandou no canto direito do goleiro, empatando o confronto e fazendo a festa da torcida no Suzanão.

Mas o Mauá foi mais eficiente na partida. Aos 15 minutos, após cruzamento da direita na primeira chegada perigosa ao ataque, o time do ABC marcou com Vinícius, de cabeça, sem chances para o goleiro Fabricio.

O Usac sentiu o gol, e o técnico Luiz Cavalheiro mexeu no time, colocando Tufão, Robson e Churrasco. O Usac tentou criar jogadas, mas o goleiro do Mauá pouco trabalhou. Ao final, os torcedores presentes no Suzanão aplaudiram o Javali das Palmeiras pela luta em campo.

Palavra do professor

O técnico Luiz Cavalheiro comentou a partida que o Usac fez. Para ele, faltou um pouco mais de atenção do time com relação aos gols tomados. "O Mauá, no que se propôs a fazer, veio e foi feliz. Jogamos muito no segundo tempo, a bola não entrou. São coisas do futebol", contou.

Porém, o treinador manteve o otimismo com relação ao time e às próximas partidas. "Aprendemos mais na derrota do que na vitória. Não está tudo certo quando a gente ganha e nem tudo errado quando a gente perde. Temos dois dias para descansar e, na segunda-feira, retomaremos o pensamento forte em cima do próximo adversário", falou.

Sequência

O Usac terá quatro dias para descansar até a próxima partida pela Segundinha, que será na próxima quarta-feira (1), às 10 horas da manhã, contra o Barcelona-SP na Rua Javari.