'Jogo da vida': Usac recebe o Grêmio Prudente pela classificação na A3

Enfim chegou o dia! Usac e Grêmio Prudente jogam, neste sábado (18) no Suzanão com objetivos distintos. Pelos lados de cá, o Javali das Palmeiras precisa da vitória e de uma combinação de resultados para avançar às quartas de final da Série A3 do Paulista. Pelos lados de lá, o Grêmio Prudente, tradicional time do estado de São Paulo, ainda sonha com a melhor campanha da primeira fase.

O jogo deste sábado, às 15 horas no Suzanão, definirá o destino do Usac na temporada. Se vencer, segue para o mata-mata da Série A3 e aumenta as chances de título e acesso para a Série A2 do clube. Se perder, o processo natural de times que disputam a Série A3 do Campeonato Paulista deve acontecer, com troca de atletas, dispensa de alguns, manutenção de outros e promoções para a sequência da temporada.

Do que precisa?

Se vencer o Grêmio Prudente no Suzanão, o Usac tem boas chances para se classificar. Com 18 pontos conquistados, a equipe de Suzano precisa de tropeços de dois dos quatro concorrentes que estão à sua frente na tabela.

A conta é muito simples para o Usac: os três pontos são essenciais. Se vierem, dois dos três times logo acima na tabela (Bandeirante, Rio Preto e Itapirense) não podem vencer. O primeiro e o terceiro enfrentam times já classificados (Capivariano e Marília, respectivamente). O Rio Preto enfrenta o Votuporanguense, time que briga contra o rebaixamento.

Os três têm 19 pontos e, se dois deles vencerem e o outro tropeçar, o Usac precisaria de uma derrota do sexto colocado, o Desportivo Brasil, que tem 21 pontos, mas que pode perder no saldo em caso de vitória do Usac. O time de Porto Feliz enfrenta o desesperado Grêmio Osasco Audax.

Para a partida de hoje, ingressos estão sendo trocados por alimentos não perecíveis. Segundo o clube, a ação visa arrecadar alimentos para ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por conta das fortes chuvas. A troca de alimentos começou ontem na sede do Usac (rua Baruel, 1008 - Centro de Suzano) e seguiu das 9h às 17h. Ela continua hoje também na entrada do Suzanão. Os bilhetes também podem ser comprados de forma on-line no site: suzano.soudaliga.com.br ou nos pontos de trocas.