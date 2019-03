Jornalista do DS cria canal no Youtube para contar vida de atletas ‘Resenha Garantida’ já conta com duas entrevistas: uma com o surfista Renan Hanada e outra com o 'crossfiteiro' Lupa

Por Marcus Pontes - de Suzano 01 MAR 2019 - 16h14

Jornalista do DS cria canal no Youtube para contar vida de atletas Foto: Sabrina Silva/DS DS, Lucas de Almeida Lima, resolveu mudar de ares e criar o canal Com o intuito de mostrar o dia a dia e a vida de um atleta profissional, o jornalista do, Lucas de Almeida Lima, resolveu mudar de ares e criar o canal 'Resenha Garantida' no Youtube. Em pouco menos de um mês, o estreante a youtuber contou um pouco sobre dois atletas profissionais: o surfista Renan Hanada e o 'crossfiteiro' Luis Renato Oliveira, o Lupa, um dos principais nome do esporte no País. Segundo Lima, a concepção para criar o canal veio de repente. "Fiquei pensando, o Alto Tietê não tem nenhum youtuber específico falando exclusivamente sobre esportistas. E, por causa da minha profissão, as pessoas sempre me perguntavam se eu faria algo semelhante", disse. O jornalista diz que pretende lançar um vídeo a cada semana. E que o público do canal pode esperar esportistas variados. "Por enquanto, eu não posso revelar (sobre os nomes). Mas há quatro esportistas que venho conversando diariamente. O que antecipo é que um é ginasta, jogador de futebol, jogador de basquete e um novo surfista", disse. Em pouco menos de um mês, o 'Resenha Garantida' conseguiu aproximadamente 100 inscritos. Para Lucas, a meta é multiplicar o número até o final deste ano. "Meu objetivo é levar informação ao Alto Tietê e, eventualmente, na Capital. Por isso, até o final do ano, eu estou focado em conseguir um número maior de inscritos. Assim, eu sei que estou atendendo à demanda de amantes do esporte", explicou. A previsão é que a próxima entrevista do canal seja publicada após o Carnaval.

Leia Também