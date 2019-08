Liga de Futebol e Câmara levam a melhor no complemento da 1ª rodada da Copa Integração

Duas partidas complementaram a rodada inaugural da 1ª Copa Integração de Futebol de Campo, na noite desta segunda-feira (12), no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. O time da Câmara de Suzano derrotou o da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), enquanto a equipe da Liga Municipal de Futebol de Suzano superou a da Guarda Civil Municipal (GCM). A segunda rodada do torneio será realizada nos próximos dias 19 e 26 (segundas-feiras).

O primeiro jogo ocorreu às 19 horas, entre Sabesp e Câmara, válido pelo Grupo A. O time do Legislativo venceu por 3 a 2. Na sequência, às 20h45, entraram em campo GCM e Liga de Futebol, pelo Grupo B. Os representantes da entidade esportiva suzanense fizeram 3 a 0. Na semana passada, dois confrontos abriram a competição. Pelo Grupo A, a Polícia Militar ganhou da equipe Master da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano por 1 a 0. Já pelo Grupo B, o Corpo de Bombeiros fez 3 a 2 no time principal da OAB.

As partidas da segunda rodada terão início em 19 de agosto, com Bombeiros x GCM (19h) e Polícia Militar x Sabesp (20h45). O complemento será no dia 26, com Câmara x OAB Master (19h) e Liga de Futebol x OAB Principal (20h45). Para a fase semifinal, marcada para 16 de setembro, se classificarão os dois melhores de cada chave após três rodadas. O Grupo A é liderado pela Câmara, ao lado da Polícia Militar, mas com mais gols marcados, e o Grupo B pela Liga de Futebol, que supera a Polícia Militar com um saldo melhor – todos com três pontos.

A 1ª Copa Integração de Futebol de Campo é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e tem apoio da Liga de Futebol e da 55ª Subseção da OAB. Os jogos se estenderão até 23 de setembro, quando ocorrerá a final da competição. O Suzanão está localizado na rua Taiaçupeba, s/n, no Jardim Colorado. As partidas são disputadas às segundas-feiras, às 19 horas e às 20h45, e a entrada do público é gratuita.