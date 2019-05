Mais de 150 pessoas prestigiam a 4ª Edição do Troféu Bola de Ouro

Mais de 150 pessoas prestigiaram a 4ª Edição do "Troféu Bola de Ouro de Suzano", que premiou 11 jogadores e um técnico. Além das atuais estrelas do esporte, também foram homenageados jogadores dos anos 50, 60 e 70 da cidade. O evento aconteceu na noite da última segunda-feira (13), no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Idealizado pelo historiador de futebol, Altair da Silva, o "Troféu Bola de Ouro" tem por objetivo resgatar o futebol de Suzano e destacar os melhores jogadores de cada temporada.

Neste ano, os 11 jogadores foram: Marcio Moreira, João Paulo, Breno Fernandes, Gabriel Lopes, Ivan da Cruz, Reinaldo Muniz, Tiago Santos, José Rodrigues, Fernando Cordeiro, Denilson da Silva e João Carlos.

Já o técnico premiado foi José Hernandes. A Bola de Ouro Especial foi para o presidente da Liga de Futebol de Mogi das Cruzes, William Aparecido; Bola de Ouro Árbitro para Fabricio Marques dos Santos; Bola de Ouro Feminino premiou a presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PR); Bola de Ouro Kids Especial foi para Luiz Pereira Pita; além da Bola de Ouro destaques, que foi para Renata Guidi, Marcia Lemes Wagner, Beatriz Leite dos Santos, Eric Trimboli e Alex Santos.

Além deles, 15 jogadores dos anos 50, 60 e 70, serão homenageados com diplomas de campeão regional.

Outros dois advogados da OAB também serão homenageados. São eles: Eric e Almir.