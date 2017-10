Mogi Basquete abre quartas de final contra LSB em Sorocaba nesta sexta

O primeiro confronto pelo playoff quartas de final do Campeonato Paulista entre Mogi Basquete e Liga Sorocabana será nesta sexta-feira (6), às 20 horas, em Sorocaba. A disputa pela vaga na semifinal da competição será no sistema melhor de três. Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, os mogianos têm o mando de quadra e jogam as duas partidas finais no Ginásio Hugo Ramos na segunda (9), às 20 horas, e na terça (10), no mesmo horário, caso seja necessário.

O grupo fez mais um trabalho de quadra na tarde desta quinta-feira no Hugão. A novidade no treino foi a volta do ala-pivô Fabricio Russo às atividades. Se recuperando de uma contratura na panturrilha direita, o atleta será relacionado para a partida, mas ainda não deve jogar.

“A gente está trabalhando o emocional, porque é um playoff diferente, melhor de três, um jogo lá e, possivelmente, dois aqui. Tudo depende do primeiro jogo e do segundo. Se Sorocaba tiver duas vitórias termina, a gente também ou vai para o terceiro jogo. É uma situação emocional importante para ser trabalhada, por isso o último jogo [contra Pinheiros] me agradou bastante a questão de estar em uma zona de desconforto na partida. A equipe deles é valente, bem treinada, manteve a base o campeonato todo e vem tendo bom rendimento. Tanto é que tem quatro vitórias no campeonato, atrás do Pinheiros e do Bauru. É uma equipe, assim como Bauru, Mogi e Franca, que tem casa e torcida e isso ajuda bastante”, destaca o técnico Guerrinha.

Na fase regular, as equipes se enfrentaram duas vezes, com vantagem para os mogianos nos dois confrontos: 81 a 58, no Hugão, e 68 a 78, em Sorocaba. “Agora é playoff e muda. A gente joga com a mesma equipe três jogos, se necessário, e tem de ganhar para ir para a próxima fase. Jogando com a mesma equipe você corrige os erros, o jogo é mais estudado e agora é fase final e tudo é com mais vontade. O time já está entrosado e nesta fase os detalhes podem fazer a diferença e dizer quem passa a série”, adverte o ala Jimmy Dreher, que volta à equipe depois de ter ficado fora do duelo contra o Pinheiros por conta de uma inflamação na garganta.

INGRESSO

O ingresso para o jogo 2 contra a Liga Sorocabana na segunda (9), às 20 horas, será vendido a R$ 10 (promocional antecipado) na bilheteria do Hugão no sábado, das 10 horas às 18 horas, no domingo, das 9 horas às 13 horas, e na segunda volta ao valor normal (R$ 20, direito à meia), a partir das 14 horas. Também é possível comprar pelo site totalplayer.com.br/mogi optando pela meia entrada.