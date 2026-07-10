Mogi Basquete anuncia Georginho e Lucas Dias e fecha elenco para 2026/27

O Mogi Basquete concluiu a montagem do elenco para a temporada 2026/27 com dois reforços de peso. O clube anunciou as contratações de Georginho e Lucas Dias, atletas da Seleção Brasileira, multicampeões e referências do basquete nacional, que chegam com contratos de três anos para defender a equipe mogiana.

Vindos do Sesi Franca, clube protagonista de um dos ciclos mais vitoriosos da história do basquete brasileiro, Georginho e Lucas Dias trazem na bagagem experiência, liderança e um currículo repleto de conquistas nacionais e internacionais. Os dois jogadores foram os últimos reforços anunciados para integrar o grupo comandado pelo técnico Fernando Penna, que disputará o Campeonato Paulista e o NBB CAIXA.

Atual MVP do NBB CAIXA 2025/26, Georginho chega ao Mogi Basquete após defender o clube de Franca, onde conquistou grande parte dos títulos de sua carreira e se consolidou como um dos principais jogadores do basquete brasileiro. O ala-armador iniciou sua trajetória no Pinheiros, passou pelo Paulistano e São Paulo, teve uma experiência na NBA com o Houston Rockets e também atuou pelo Ratiopharm Ulm, da Alemanha, antes de retornar ao Franca. Na última edição do NBB, registrou médias de 17,0 pontos, 8,6 rebotes, 5,5 assistências e 24,0 de eficiência por partida, desempenho que lhe garantiu o prêmio de MVP da competição. Em sua trajetória, conquistou quatro títulos do NBB, dois deles sendo eleito MVP da liga (2022/23 e 2025/26), além de MVP das Finais (2025/26), Melhor Armador (2022/23 e 2025/26), títulos da Basketball Champions League Americas, da Copa Intercontinental FIBA, da Copa Super 8 e três Campeonatos Paulistas, sendo MVP das Finais nas conquistas de 2024 e 2025. Atleta da Seleção Brasileira, também conquistou a AmeriCup de 2025, representou o país na Copa do Mundo de 2023 e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, chegando ao Mogi como um dos maiores nomes do basquete nacional na atualidade.

Também vindo do Sesi Franca, Lucas Dias desembarca em Mogi das Cruzes após encerrar um dos ciclos mais vitoriosos da história recente do clube francano, onde foi capitão e uma das principais lideranças da equipe. O ala-pivô iniciou sua trajetória no Pinheiros, passou pelo Paulistano e, nos últimos anos, tornou-se um dos grandes protagonistas do Franca. Na temporada 2025/26, registrou médias de 15,3 pontos, 5,3 rebotes, 2,7 assistências e 15,7 de eficiência. Hexacampeão do NBB, foi eleito MVP da temporada regular em 2022/23 e 2023/24, além de conquistar o prêmio de MVP das Finais em 2021/22 e 2023/24. Campeão da Basketball Champions League Americas e da Copa Intercontinental FIBA, o atleta também compõe a Seleção Brasileira e construiu uma trajetória histórica na competição nacional, sendo atualmente o 5º maior pontuador da história do NBB, com 7.072 pontos, além de recordista de jogos em finais da liga, com 31 partidas disputadas. Considerado um dos maiores vencedores do basquete brasileiro na atualidade, chega para reforçar o Mogi Basquete em um dos momentos mais marcantes de sua carreira.

Com as chegadas de Georginho e Lucas Dias, o Mogi Basquete conclui a montagem de um elenco que alia experiência, qualidade técnica e protagonismo, reunindo atletas com títulos nacionais, conquistas internacionais e passagens pela Seleção Brasileira. A equipe será formada por:

Armadores: Dontrell Brite e Felipe Ruivo (renovado);

Ala/Armador: Georginho;

Alas: Daniel Von Haydin e Danilo Fuzaro;

Alas-pivôs: Lucas Dias, Paulo Lourenço (renovado) e Rafael Paulichi;

Pivô: Dikembe André (renovado).

Os anúncios fizeram parte da série especial “Hora do Show”, uma campanha inédita produzida pelo Mogi Basquete que apresentou, de forma gradativa, os atletas que defenderão o clube em 2026/27. Com uma narrativa marcada por mistério, humor e referências ao universo do entretenimento, a série transformou cada episódio em um novo capítulo da montagem da equipe, aproximando ainda mais a torcida do projeto. O episódio final será exibido nesta sexta-feira (10), às 20h, no Instagram oficial do Mogi Basquete (@mogibasquete), reunindo todo o elenco e celebrando o encerramento da campanha de lançamento.

O planejamento do clube também ganhou ainda mais força com a permanência da HIC Investimentos como patrocinadora master para o novo ciclo, reafirmando a confiança em um projeto sólido, competitivo e sustentável.

Os Sócios Guerreiros também tiveram um papel especial durante toda a campanha. Além de acompanharem de perto todas as novidades, os associados receberam informações antecipadas sobre os anúncios do elenco e contam com benefícios e ações exclusivas preparadas pelo Mogi Basquete. Os interessados em fazer parte do programa podem realizar a adesão pela plataforma Eleven Tickets.

O elenco comandado por Fernando Penna fará sua estreia oficial pelo Campeonato Paulista. O primeiro compromisso do Mogi Basquete será no dia 5 de agosto, às 20h, diante do Pinheiros, fora de casa. A tabela completa da competição pode ser conferida no site oficial da Federação Paulista de Basketball (FPB).