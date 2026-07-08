CPTM terá alteração na circulação nos dias 9, 10, 11 e 12 de julho

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas no feriado de quinta-feira (9), sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12).



Na quinta-feira (9), a circulação de trens será igual à programação de um domingo. A sexta-feira (10) terá circulação normal de dia útil. Já a operação de sábado e de domingo segue a programação e intervalos previstos para o fim de semana.

Também haverá mudanças programadas para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.



Confira o que muda:



Quinta-feira (9)

Linha 11 - Coral

Das 09h às 13h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 nas estações Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio. E das 13h às 17h, pela plataforma 1. A estratégia é para inspeção de vias.



Sexta-feira (10)

Circulação normal.



Sábado (11)

Circulação normal.



Domingo (12)

Linha 10 - Turquesa.

Das 09h às 20h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 na Estação Capuava e pelas plataformas 2 e 3 na Estação Prefeito Celso Daniel - Santo André, devido à substituição de trilhos.



Linha 11 - Coral

Das 8h30 às 17h, os passageiros devem embarcar e desembarcar na Estação Luz. Nas estações Antonio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos, o embarque e desembarque vão ser feitos pela plataforma 1. No trecho, haverá melhorias na cobertura da plataforma da Estação Antonio Gianetti Neto.



Também entre 08h30 e 17h, os trens não circulam entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, para lançamento de cabos e teste de comando e supervisão da chave seccionadora. Como opção para fazer o trajeto entre as duas estações, os passageiros podem utilizar a Linha 10-Turquesa.



Expresso Aeroporto

Durante toda a operação comercial, o intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h. Entre 8h30 e 17h, os trens não circulam entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz. Como opção para fazer o trajeto entre as duas estações, os passageiros podem utilizar a Linha 10-Turquesa.



Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.