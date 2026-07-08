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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Região

CPTM terá alteração na circulação nos dias 9, 10, 11 e 12 de julho

Haverá mudanças na circulação pelo feriado e alterações operacionais nas linhas para obras de melhoria e modernização

08 julho 2026 - 10h59Por da Reportagem Local
Haverá mudanças na circulação pelo feriado e alterações operacionais nas linhas para obras de melhoria e modernizaçãoHaverá mudanças na circulação pelo feriado e alterações operacionais nas linhas para obras de melhoria e modernização - (Foto: Divulgação/CPTM)

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas no feriado de quinta-feira (9), sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12).

Na quinta-feira (9), a circulação de trens será igual à programação de um domingo. A sexta-feira (10) terá circulação normal de dia útil. Já a operação de sábado e de domingo segue a programação e intervalos previstos para o fim de semana.

Também haverá mudanças programadas para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.
 

Confira o que muda:
 

Quinta-feira (9)
Linha 11 - Coral
Das 09h às 13h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 nas estações Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio. E das 13h às 17h, pela plataforma 1. A estratégia é para inspeção de vias.
 

Sexta-feira (10)
Circulação normal.
 

Sábado (11)
Circulação normal.
 

Domingo (12)
Linha 10 - Turquesa.
Das 09h às 20h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 na Estação Capuava e pelas plataformas 2 e 3 na Estação Prefeito Celso Daniel - Santo André, devido à substituição de trilhos.
 

Linha 11 - Coral
Das 8h30 às 17h, os passageiros devem embarcar e desembarcar na Estação Luz. Nas estações Antonio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos, o embarque e desembarque vão ser feitos pela plataforma 1. No trecho, haverá melhorias na cobertura da plataforma da Estação Antonio Gianetti Neto.
 

Também entre 08h30 e 17h, os trens não circulam entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, para lançamento de cabos e teste de comando e supervisão da chave seccionadora. Como opção para fazer o trajeto entre as duas estações, os passageiros podem utilizar a Linha 10-Turquesa.


Expresso Aeroporto
Durante toda a operação comercial, o intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h. Entre 8h30 e 17h, os trens não circulam entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz. Como opção para fazer o trajeto entre as duas estações, os passageiros podem utilizar a Linha 10-Turquesa.
 

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

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