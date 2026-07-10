União Mogi e IAC jogam neste sábado em busca de vaga nas semifinais da 'Bezinha'

União Mogi e Itaquaquecetuba Athletico Clube (IAC) iniciam neste sábado, dia 11 de julho, a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23, a Bezinha. O jogo vale vaga para as semifinais da competição.

O primeiro duelo será realizado às 15 horas, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. A partida de volta está marcada para o sábado seguinte, dia 18 de julho, também às 15h, no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba.

Na primeira fase, o União de Mogi terminou na terceira colocação do Grupo 4, com 14 pontos em 10 jogos e 56% de aproveitamento. A campanha teve cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com 14 gols marcados e 13 sofridos.

O Itaquaquecetuba chega às quartas de final após eliminar o Paulinense na fase anterior. A equipe conquistou duas vitórias: 3 a 1, em Paulínia, e 3 a 0, em Itaquaquecetuba.

Na primeira fase, o Itaquaquecetuba fez uma das melhores campanhas da competição. A equipe somou 25 pontos, com 83% de aproveitamento, oito vitórias, um empate e uma derrota. Foram 21 gols marcados e apenas seis sofridos.