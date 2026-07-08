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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Polícia

Ciclista morre após ser atropelado na Mogi-Bertioga

Acidente ocorreu por volta de 12h; trecho da rodovia precisou ser interditado

08 julho 2026 - 14h44Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Autoridades foram acionadas para atender a ocorrência, porém a vítima morreu ainda no localAutoridades foram acionadas para atender a ocorrência, porém a vítima morreu ainda no local - (Foto: Imagens cedidas ao DS)

Um ciclista morreu após ser atropelado na Mogi-Bertioga (SP-98), na tarde desta quarta-feira (8). Segundo informações, o acidente ocorreu por volta de 12h, no trecho na Vila Moraes.


De acordo com informações da Artesp, o ciclista seguia pela ciclovia da rodovia, no sentido norte, quando tentou atravessar a pista pela faixa de pedestres e foi atingido por um veículo utilitário que trafegava pela faixa 1.


Com impacto, a vítima foi arremessada por cerca de quatro metros. 


Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da concessionária responsável pela rodovia e do Samu foram acionadas para atender a ocorrência, porém a vítima morreu no local.


O motorista do utilitário foi conduzido pela Polícia Militar Rodoviária à delegacia para prestar esclarecimentos.
Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

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