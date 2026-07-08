Ciclista morre após ser atropelado na Mogi-Bertioga

Um ciclista morreu após ser atropelado na Mogi-Bertioga (SP-98), na tarde desta quarta-feira (8). Segundo informações, o acidente ocorreu por volta de 12h, no trecho na Vila Moraes.



De acordo com informações da Artesp, o ciclista seguia pela ciclovia da rodovia, no sentido norte, quando tentou atravessar a pista pela faixa de pedestres e foi atingido por um veículo utilitário que trafegava pela faixa 1.



Com impacto, a vítima foi arremessada por cerca de quatro metros.



Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da concessionária responsável pela rodovia e do Samu foram acionadas para atender a ocorrência, porém a vítima morreu no local.



O motorista do utilitário foi conduzido pela Polícia Militar Rodoviária à delegacia para prestar esclarecimentos.

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.