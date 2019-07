Mogi Basquete começa preparação para a temporada 2019/2020

O Mogi Basquete iniciou os trabalhos de preparação para a temporada 2019/2020 nesta quarta-feira (10) no Ginásio Hugo Ramos. Ainda sem a equipe completa e com alguns jogadores do time Sub17, a comissão técnica começou a passar os conceitos e a filosofia de jogo para o grupo. No momento, os treinos estão fechados para a torcida e para a imprensa.



Dos atletas contratados, apenas o armador Alexey Borges e o ala-pivô Alexandre Paranhos participaram das atividades. O ala André Góes e ala-armador Danilo Fuzaro devem se juntar aos demais na próxima semana. Também estão treinando o ala-pivô Luis Gruber, o pivô João Pedro, o ala-armador Guilherme Lessa, o armador Lucas Santana e o ala Luís Colina.



“É uma mini pré-temporada dentro da pré-temporada. Estamos passando os conceitos, as filosofias de jogo, de acordo com os jogadores que estão vindo, porque nós temos de modificar de novo. Por exemplo, a gente tinha um pivô dominante que jogávamos em função dele [JP Batista]. No ano anterior, o nosso 5 era o Tyrone, praticamente, do meio da temporada para frente e jogávamos muito aberto. Neste ano, o pivô não vai jogar com a bola na mão, vai jogar bloqueando e o time com uma dinâmica diferente. Então, estamos passando esses conceitos, principalmente, sobre o espaço, a rotação, que não são novidades, mas trabalhando junto com a parte técnica e a parte física. O principal é o ritmo de trabalho, de jogo, a intensidade física e a parte mental”, ressalta o técnico Guerrinha.



O treinador destaca a motivação do time formado até o momento neste início de trabalho e garante que também está muito animado para começar um novo ciclo na equipe. “Eu me sinto um garoto como eles. O mais legal deste ano, dentro das circunstâncias, é que os jogadores que vieram para cá vieram em função do trabalho para ganhar o espaço deles. Em outras temporadas também alguns, mas outros já estavam com espaços conquistados. Essa vontade deles de ocuparem espaços, não só no time, mas no cenário nacional, dá um pique legal, uma motivação, uma intensidade muito grande. E a comissão técnica também precisa estar no mesmo ritmo deles. Estou me sentindo muito motivado para iniciar esse novo ciclo e sei da responsabilidade que é fazer basquete em uma cidade que é apaixonada como Mogi.”



A diretoria segue negociando o patrocinador máster para a temporada e monitorando o mercado para a montagem do elenco. O Mogi das Cruzes Basquete disputará o Campeonato Paulista, o NBB (Caixa Novo Basquete Brasil) e a Liga das Américas. A estreia no regional será no dia 1º de agosto, contra a Liga Sorocabana, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos.