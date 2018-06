Mogi Basquete contrata ala-pivô Luis Gruber para a temporada 2018/2019

O ala-pivô Luis Gruber, de 33 anos, é o segundo reforço do Mogi Basquete para a temporada 2018/2019. O gaúcho, de 2m02 de altura, defendeu o Sesi/Franca no último ano, com médias de nove pontos, 3,9 rebotes e 10,1 de eficiência nos pouco mais de 18 minutos que esteve em quadra por partida no NBB (Novo Basquete Brasil).

“Fiquei muito feliz em ter acertado com o Mogi. Venho há alguns anos conversando com o Guerrinha e neste ano vou ter a oportunidade de trabalhar com ele. Nas últimas temporadas, o Mogi já comprovou que virou um clube gigante no cenário nacional, sempre disputando títulos e jogando competições internacionais há alguns anos. Isso faz com que a cidade, que já é amante do basquete, fique ainda mais apaixonada. É uma responsabilidade muito grande defender essa camisa, mas, ao mesmo tempo, um sentimento muito bom, gostoso, de representar essa cidade que respira o basquete e quer mais. Os jogadores que estão chegando também querem. Estou muito feliz, concentrado e focado nos objetivos que estão sendo propostos para esta temporada. Teremos três competições, o Paulista, o Nacional e a Liga das Américas, e, sem dúvida, jogar pelo Mogi é querer brigar pelo topo em todas”, adverte Gruber.

O técnico Guerrinha, que já trabalhou com o ala-pivô na seleção, comemora a chegada do atleta, que será uma das peças importantes na composição da equipe. “É um jogador extremamente técnico, alto, com ótimo arremesso da linha de três, infiltração e passe, com experiência internacional. Eu já tive o prazer de trabalhar com ele na seleção brasileira de novos e na seleção brasileira, quando eu fui assistente também. É um atleta com um perfil muito competitivo e trará uma qualidade muito grande para a equipe, principalmente, no jogo de cinco contra cinco, no jogo organizado, que para abrir uma defesa precisa ter um arremesso bom, principalmente do pivô 4. Ele também pode fazer taticamente a função de um lateral 3, porque é alto, com envergadura boa e muito bom tecnicamente”, ressalta o treinador.

Gruber começou a carreira no Rio Grande do Sul, jogou no basquete espanhol por sete anos (2003 a 2010) e depois voltou para o Brasil, onde atuou por Joinville, Uberlândia, Paulistano/Corpore, Solar/Cearense e Sesi/Franca. Ele é o sétimo jogador do Mogi das Cruzes/Helbor para a temporada. O clube anunciou a chegada do armador Enzo Cafferata nesse domingo e também as renovações com os alas Shamell Stallworth e Guilherme Filipin, os alas-pivôs Fabricio Russo e José Carlos, e o ala-armador Guilherme Lessa. Deixaram a equipe os armadores Larry Taylor, Vithor Lersch e Patrick Carioca, os alas-pivôs Tyrone Curnell e Wesley Sena, e o pivô Caio Torres.

Campeonato Paulista

Novos reforços deverão ser anunciados nos próximos dias pela diretoria. O grupo começará a temporada realizando exames físicos no dia 4 de julho, no NAR (Núcleo de Alto Rendimento Esportivo), em São Paulo. Os treinos táticos e técnicos no Ginásio Hugo Ramos começam no dia 5. A equipe estreia no Campeonato Paulista no dia 28 de julho, às 19h, contra a Liga Sorocabana/Uniso, fora de casa. A estreia no Hugão será no dia 4 de agosto contra o América, às 19h.