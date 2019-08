Mogi Basquete duela contra o São Paulo pelo Paulista neste sábado

Após uma boa estreia na quinta, o Mogi das Cruzes volta à quadra neste sábado (3) para encarar o São Paulo no Ginásio Hugo Ramos. O duelo será às 19 horas e marcará o reencontro com o ex-jogador do clube e ídolo da torcida mogiana, Shamell Stallworth, agora ala do tricolor.

O grupo fez um trabalho de arremessos e assistiu vídeos editados dos jogos na tarde desta sexta-feira. O técnico Guerrinha espera que a equipe possa repetir o bom jogo da estreia contra a Liga Sorocabana e quer muita entrega e intensidade para superar o elenco do time da capital.

“É um time bastante experiente, com jogadores talentosos, mas é início de temporada. É um confronto direto, porque tem quatro vagas para os playoffs no nosso grupo e tem cinco adversários brigando por ela. Nós temos que fazer valer o fator quadra, mesmo com todas as dificuldades que temos de pouco tempo de treinamento, eles também têm. Lógico que a experiência e os talentos que eles têm vão saber administrar melhor essas dificuldades. Nós temos que ter mais vontade, mais disposição física, como fizemos na estreia. Muita intensidade, tentar envolver e tirar as coisas boas deles”, destaca o treinador.

Ingressos

Os ingressos para a partida estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e também online (totalticket.com.br/mogi). O bilhete está com valor promocional antecipado de R$ 10 até esta sexta. No sábado, ele volta ao valor normal de R$ 20, com com meia para estudante, professor, idoso, deficiente físico, funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Crianças até seis anos não pagam. O pagamento na bilheteria agora pode ser feito com cartão de débito e crédito.