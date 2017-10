Mogi Basquete e Paulistano abrem série semifinal neste domingo

Pelo terceiro ano seguido, Mogi Basquete e Paulistano fazem uma semifinal de Campeonato Paulista. O retrospecto nos playoffs é melhor para os mogianos, que venceram em 2015 (3 a 2, melhor de cinco) e no ano passado por 2 a 0, em uma melhor de três. Outro capítulo deste confronto começará a ser escrito a partir deste domingo (15), às 18 horas, no Ginásio Antonio Prado Junior, em São Paulo.

A série promete ser bem disputada. Na fase classificatória, os dois times se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. O Mogi Basquete venceu no Hugão por 86 a 79 e o Paulistano na última bola por 90 a 87, na capital.

“Eu acho que a série será longa. As equipes se prepararam para uma melhor de cinco. Lógico que dentro da série podem ocorrer surpresas, como uma equipe não desenvolver um bom jogo, e isso faz parte do esporte. Ele é encantador por isso. O inexplicável acontece muito, mesmo no basquete. Em uma série melhor de três, às vezes, o que está no melhor momento não vence, mas em uma melhor de cinco quem tiver no melhor momento, equipe e jogador, com certeza leva vantagem”, destaca o técnico Guerrinha.

Para os jogadores, sem dúvida, agora chegou a hora da melhor fase da competição. Um dos mais experientes da equipe, o armador Larry Taylor acredita que é possível repetir o primeiro duelo da serie do ano passado. “A gente gosta destes confrontos na semifinal. No ano passado, ganhamos o primeiro jogo lá na casa deles e esse ano a gente quer fazer a mesma coisa e sair com uma vitória.”

O grupo finalizou a semana de preparação para o início da série na manhã deste sábado (14) no Hugão.

INGRESSOS Jogos 1 e 2

O Paulistano disponibilizou 100 ingressos para a torcida mogiana para cada jogo que será realizado no Ginásio Antonio Prado Junior neste domingo, às 18h, e na segunda, às 19 horas. O bilhete precisa ser retirado na entrada do ginásio na hora da partida com a troca por dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar).

INGRESSO Jogo 3

O ingresso para o jogo 3, na quinta-feira (19), no Hugão, já estão sendo vendidos com valor promocional antecipado de R$ 10 pelo site totalplayer.com.br/mogi (optar pela meia). A venda na bilheteria do ginásio será feita de segunda (16) a quarta (18), das 10 às 20 horas. Na quinta, dia do jogo, o bilhete volta ao valor normal de R$ 20 (direito à meia) e será vendido a partir das 14h.