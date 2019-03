Mogi Basquete é superado pelo Sesi/Franca no Pedrocão

O Mogi Basquete perdeu para o Sesi/Franca por 82 a 65 neste sábado, no Ginásio Pedrocão, pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Com a vitória, o time da casa se garantiu na primeira colocação da competição e os mogianos continuam brigando pela quarta colocação com o Paulistano/Corpore. Um tropeço do rival nos dois jogos restantes ou a vitória sobre o Sendi/Bauru na terça, às 20h, garante o G-4 para a equipe, que tem 16 vitórias em 25 jogos.

No jogo desta tarde, o Sesi/Franca foi superior no primeiro tempo, fechando o primeiro quarto em 26 a 14 e o segundo em 17 a 11. Após o intervalo, os mogianos melhoraram e equilibraram a partida, apesar dos francanos terem levado também o terceiro por 24 a 18. O time comandado pelo técnico Guerrinha venceu o último período por 22 a 15.

Destaques para os duplos-duplos do pivô JP Batista, com 17 pontos e 11 rebotes, e do ala Shamell Stallworth, com 17 pontos e 10 rebotes. Também tiveram boas atuações os alas Guilherme Lessa, com 11 pontos e oito rebotes, e Guilherme Filipin, com 10 pontos. Pelo lado francano, o armador Elinho Corazza foi o cestinha do jogo, com 28 pontos, sete rebotes e 10 assistências.

“Jogar contra um adversário como Franca, com a qualidade que tem, na casa deles, ter apenas 25% de aproveitamento no primeiro tempo, começando o jogo com 10 a 0, a gente ia sofrer muito com esse baixo rendimento. A equipe foi muito mal no primeiro tempo. Conseguiu novamente reagir no segundo, mas na vontade, na disposição, do que na qualidade. Vamos tentar aproveitar o que fizemos nesse segundo tempo, mesmo descaracterizado em alguns momentos sem armador, mas tivemos dignidade e vamos ver se conseguimos levar para o próximo jogo, para o playoff e seguir adiante nessa reconstrução. Não é fácil esse caminho, mas é um caminho para quem tem dignidade, tem fé, sonha e acredita”, destaca o técnico Guerrinha, que voltou ao comando da equipe, após um efeito suspensivo.

O treinador não pôde contar com o ala Gui Deodato nesta tarde. O atleta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante um treino e também não jogará contra o Sendi/Bauru. Ele viajou com o grupo e segue em tratamento. Não há necessidade de cirurgia e será reavaliado em 10 dias.

De Franca, o grupo segue para Bauru, onde fecha a fase de classificação na terça-feira.