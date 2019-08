Mogi Basquete enfrenta o Osasco fora de casa neste sábado

Depois de uma excelente atuação em casa contra o Pinheiros na quarta, o Mogi das Cruzes Basquete agora tem dois compromissos fora na sequência do Campeonato Paulista. O time do técnico Guerrinha enfrenta o Osasco neste sábado (17), às 15 horas, e o São Paulo, na terça, às 20 horas.

Os mogianos estão na segunda colocação do grupo, atrás do Sesi/Franca, com quatro vitórias e uma derrota na competição. Já o time de Osasco é o sexto, com apenas um triunfo em cinco partidas disputadas.

O grupo fez um trabalho técnico/tático na quadra e depois assistiu à edição de vídeo para a partida deste sábado na tarde desta sexta, no Ginásio Hugo Ramos. Apesar da colocação do adversário, o técnico Guerrinha espera um jogo difícil e que a equipe esteja preparada para buscar a vitória.

“Início de temporada todo mundo pode alguma coisa, principalmente quando joga em casa. O São Paulo fez um jogo difícil lá. O primeiro jogo do Franca lá também foi difícil. Então, jogando em casa neste horário das três horas da tarde, a gente está preparando a equipe muito emocionalmente e taticamente para jogar com eles. Queremos tirar proveito de todas as dificuldades que vamos ter para sair com uma vitória. O importante é sair com a vitória para buscar a melhor classificação possível”, destaca o treinador.

Reencontro com a torcida

O Mogi das Cruzes Basquete volta ao Hugão só no sábado (24), às 19 horas, contra o América, de São José do Rio Preto. Os ingressos para este jogo já podem ser comprados no quiosque do clube no Mogi Shopping e também online (totalticket.com.br/mogi) pelo preço promocional antecipado de R$ 10.