Mogi Basquete fará treino-jogo contra Corinthians nesta quarta

Em preparação para o Campeonato Paulista, Mogi Basquete e Corinthians treinarão juntos nesta quarta-feira (24), às 18 horas, no Parque São Jorge, em São Paulo. O treino-jogo será fechado para torcida e imprensa.

Os dois times chegam para a temporada com novas peças. A equipe mogiana manteve quatro jogadores do elenco passado (o ala-pivô Luis Gruber, o pivô João Pedro, o ala-armador Guilherme Lessa e o armador Lucas Lacerda) e trouxe outros quatro: o ala-pivô Alexandre Paranhos, o armador Alexey Borges, o ala Danilo Fuzaro e o ala André Goes. O alvinegro renovou com cinco atletas e contratou outros sete, entre eles quatro estrangeiros.

“É um treino diferente contra uma equipe fortíssima, com jogadores experientes, fortes, com quatro estrangeiros. Lógico que é uma equipe nova, com muito mais experiência e nós estamos em formação com mais jogadores novos. Nós precisamos fazer isso: ir lá, treinar, voltar, regular e ir melhorando. De acordo com as limitações, fazer mais do que podemos. Será assim, com essa mentalidade. Amanhã será mais um dia de treinamento especial, com jogadores diferentes. A gente poderá atuar com alguns jogadores mais tempo juntos, o que não conseguimos nos nossos treinos”, explica o técnico Guerrinha.

Na sexta-feira também está programado um outro treino-jogo contra o São José dos Campos, no Ginásio Hugo Ramos, também fechado para imprensa e torcida.

Paulista

O Mogi das Cruzes Basquete estreia no Paulista no dia 1º de agosto, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, contra a Liga Sorocabana. No sábado (3), recebe o São Paulo, às 19h.

Os ingressos para esta e todas as outras cinco partidas no Hugão pela fase de classificação estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e também online (totalticket.com.br/mogi) a R$ 10 até um dia antes do jogo. Agora é possível pagar com cartão de crédito no quiosque e também na bilheteria.