Mogi Basquete inicia semana com trabalho para melhorar aproveitamento

A semana de treinos no Ginásio Hugo Ramos começou com um trabalho para melhorar o aproveitamento da equipe. Os atletas treinaram em dois períodos no Hugão. O motivo do treino específico está no baixo rendimento da equipe na vitória contra o Osasco no último sábado (9), que ficou em 41%. O próximo confronto do Mogi Basquete será nesta quinta (14), às 19h30, contra a Liga Sorocabana, fora de casa.

“Hoje foi um dia cheio muito bom. Na parte da manhã trabalhamos situações de arremessos direcionados, com cada um checando o seu aproveitamento. Nós precisamos melhorar o aproveitamento. À tarde, demos muita ênfase na defesa. O nosso vídeo hoje foi só de defesa, das rotações que a gente está fazendo. A gente corrigiu e executou muito bem no treino da tarde. Nós temos que melhorar o aproveitamento, as rotações de defesa, o um contra um, dois contra dois e ir evoluindo”, adverte o técnico Guerrinha.

Na partida fora de casa, o treinador Guerrinha poderá contar com a equipe completa. O armador Vithor Lersch, que sentia dores na panturrilha esquerda, voltou a treinar normalmente nesta segunda e estará à disposição do treinador. “Independente disso [time completo], o Vithinho vem sendo um dos mais eficientes do nosso time e não jogou, mas o Carioca jogou bem, o Larry. A gente precisa de mais gente jogando bem. O time passa a ser diferenciado quando tem mais jogadores jogando em nível bom de defesa e de ataque”, ressalta Guerrinha.