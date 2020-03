Mogi Basquete recebe o Botafogo nesta quinta pelo NBB

O Mogi das Cruzes Basquete enfrenta o Botafogo nesta quinta (5), às 21 horas, pelo NBB (Novo Basquete Brasil), no Ginásio Hugo Ramos. Os ingressos para este duelo ainda podem ser comprados com valor promocional antecipado de R$ 10 só até esta quarta (4) no quiosque do clube no Mogi Shopping ou pelo site totalticket.com.br/mogi (mais informações abaixo).



Após a derrota para o Paulistano nessa terça, o time mogiano está na quinta colocação, atrás de Minas (4°), São Paulo (3°), Franca (2°) e Flamengo (1°), com 15 vitórias em 23 jogos, e precisa vencer e contar com um tropeço dos mineiros contra o Franca para voltar ao G4. No primeiro confronto contra o Botafogo, no Rio, o time do técnico Guerrinha ganhou por 79 a 69. A equipe carioca vem de vitória sobre o São José e está na sétima colocação, com 13 triunfos em 25 disputas.



“É uma outra partida e a gente precisa estar muito concentrado, porque a equipe do Botafogo, mesmo com algumas ausências, está jogando muito bem. Eles são muito parecidos com a gente no estilo de jogo coletivo e têm jogadores diferenciados. Eu fui assistir ao jogo entre São José e Botafogo e eles tiveram uma excelente vitória. Sabem trabalhar e fechar o jogo. A gente tem que estar muito concentrado e muito ligado, porque é mais um jogo importante para nós”, ressalta o treinador.

A equipe voltou aos treinos nesta quarta (4) com vídeo no vestiário e um trabalho de correção e arremessos na quadra.



DESFALQUES



O Mogi Basquete não conta com o pivô Luís Gruber, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e só voltará na próxima temporada, e com o armador Lucas Lacerda, que sofreu uma fratura no pé esquerdo e segue em tratamento.



INGRESSOS



Nesta quarta, os ingressos para o jogo contra o Botafogo voltam ao valor normal de R$ 20, com meia para estudante, professor, idoso, deficiente físico, funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi. Além dos ingressos para a tribuna a R$40, com direito à meia, pipoca e refrigerante à vontade, e para o camarote (quadra) a R$120, com direito à meia entrada e acesso à Sala Jaguá para um café no intervalo do jogo.