Mogi conquista o vice-campeonato dos Jogos Regionais

Mogi das Cruzes conquistou neste final de semana o vice-campeonato dos Jogos Regionais, disputados em São Sebastião e Ilhabela. A competição terminou no sábado (13) e a delegação da cidade conquistou 222 pontos na classificação geral das disputas.

“O resultado destes Jogos Regionais mostra que o trabalho realizado em Mogi das Cruzes, privilegiando os atletas da cidade, está no caminho certo. Mais uma vez, a cidade conquistou o vice-campeonato, se firmando como uma força esportiva da região e do estado de São Paulo”, destacou o prefeito Marcus Melo.

Nas disputas, a delegação mogiana conquistou os títulos em 7 modalidades, o vice-campeonato em 11 modalidades e a terceira colocação em outras 7 modalidades. Os títulos vieram no Badminton Feminino, Badminton Masculino Sub-20, Damas, Handebol Masculino, Xadrez Feminino, Ginástica Artística Sub-14 e Tênis de Mesa Feminino Sub-20.

Já os vice-campeonatos foram conquistados pelas equipes de Atletismo Masculino, Judô Masculino e Feminino, Karatê Masculino, Natação Feminina, Xadrez Masculino, Basquete Masculino Sub-20, Tênis Feminino e Masculino Sub-20, Tênis de Mesa Masculino Sub-20 e Vôlei Feminino Sub-20. Os terceiros lugares mogianos nos Jogos Regionais foram alcançados pelas equipes de Atletismo Feminino, Futebol Feminino, Futsal Masculino, Handebol Feminino, Taekwondo Masculino, Ginástica Artística Sub-16 e Vôlei Masculino Sub-20.

“Estes resultados mostram a qualidade do trabalho de formação de atletas e de preparação que é realizado em Mogi das Cruzes. Além disso, a Prefeitura oferece apoio às modalidades e também a estrutura para a disputa nos Jogos Regionais, no alojamento, transporte, cozinha, manutenção, segurança e administrativo. Temos de parabenizar a todos os atletas, membros de comissões técnicas e equipes de apoio pelo empenho e a dedicação”, disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Na classificação geral dos Jogos Regionais, São José dos Campos terminou a competição com 356 pontos, seguida por Mogi das Cruzes com 222 pontos e por Pindamonhangaba, com 206. De acordo com balanço divulgado pelos Comitês Organizador e Dirigente do torneio, 40 municípios da Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte participaram da competição, com um total de 5.035 atletas.

Mogi das Cruzes esteve presente em 27 modalidades, com uma delegação formada por 620 pessoas, contando atletas, comissões técnicas e equipe de apoio. Ao todo, 39 equipes representaram a cidade.

Agora, os atletas e equipes classificadas se preparam para os Jogos Abertos, que deverão acontecer entre os dias 11 e 23 de novembro, em Marília.