Mogi das Cruzes/Helbor recebe Osasco na noite deste sábado no Hugão

Abrindo o segundo turno do Campeonato Paulista, o Mogi das Cruzes/Helbor enfrenta o Osasco na noite deste sábado (9), às 19 horas, no Ginásio Hugo Ramos. Os mogianos levaram a melhor no duelo da primeira fase fora de casa, vencendo por 100 a 80. A equipe fez o último trabalho coletivo no Hugão nesta sexta-feira.

O time comandado pelo técnico Guerrinha vem de derrota para a equipe de Bauru, enquanto o Osasco de vitória contra a Liga Sorocabana. “O Osasco precisou se reformular, porque poucos jogadores ficaram. Então eles não têm o mesmo tempo de trabalho que nós temos. Isso é um ponto negativo deles. Por outro lado, o Enio (Vecchi, treinador) é um cara muito trabalhador e a equipe já está ganhando corpo. Já ganhou a primeira partida contra a Liga Sorocabana e para o segundo turno leva todo o primeiro de jogos e treinos. Mas continuamos o nosso trabalho, focados na nossa equipe para melhorar alguns conceitos de defesa e ataque”, destaca o treinador.

Guerrinha contará com a volta do pivô Caio Torres, que não participou do último jogo por conta de uma contratura na lombar. Por outro lado, o técnico poupará o jovem armador Vithor Lersch, que se recupera de dores na panturrilha esquerda.

INGRESSOS

O ingresso para a partida custa R$ 20 e está sendo vendido pelo site totalplayer.com.br/mogi. É possível pagar meia levando um quilo de alimento não–perecível (exceto sal e açúcar). Quem fizer a compra online (optando pela meia) precisa entregar o alimento na entrada do Hugão. Neste sábado, os bilhetes serão vendidos no Hugão a partir das 14 horas e a entrega do alimento para pagar meia continuará valendo. O que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.