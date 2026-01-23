Mogi Vôlei apresenta reforços para a torcida em jogo contra o APROV

A torcida mogiana tem um encontro marcado com o Mogi Vôlei, às 18h30, na quadra do Ginásio da Universidade Braz Cubas para enfrentar o APROV/Chapecó (SC), em partida válida pela Superliga B Masculina. O duelo ganha contornos especiais: será a primeira oportunidade de ver em ação os novos reforços, Reynaldo Green e Carlos Kulakauskas, contratados para elevar o patamar da equipe na reta decisiva da competição.

O Mogi sabe que o fator casa é crucial para se consolidar na zona de classificação aos playoffs e a diretoria da equipe agiu no mercado buscando suprir a necessidade de experiência do time.

Uma das contratações é o oposto Reynaldo Green, de 33 anos e 1,98m. Com passagens por ligas da Grécia, França e Qatar, além de ter sido destaque na Superliga A pelo Rede Cuca, Green promete ser a "bola de segurança" que o time precisava. Ao seu lado estreia o ponteiro Carlos Kulakauskas, de 38 anos. Com currículo vasto que inclui Finlândia, Suíça e grandes clubes brasileiros, "Kulaska" chega para dar estabilidade ao passe e liderança ao jovem elenco mogiano.

"A chegada de atletas com essa rodagem internacional muda o ambiente. Eles trazem uma leitura de jogo diferenciada e, somados à energia da nossa torcida, nos dão a confiança necessária para buscar essa recuperação imediata contra o Aprov", avalia o treinador Willian Santa Maria.

Ação Social: Ingresso Pet

A entrada para a partida será 1 kg de ração para cães ou gatos. Toda a arrecadação será destinada a protetores e ONGs de Mogi das Cruzes, unindo a paixão pelo esporte à solidariedade com a causa animal.

_____________

Serviço:

• Jogo: Mogi Vôlei x APROV/Chapecó

• Data: Sábado, 24 de janeiro, às 18h30

• Local: Ginásio da Universidade Braz Cubas

• Entrada Solidária: 1 kg de ração (cão ou gato)