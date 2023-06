Morre aos 78 anos o jornalista esportivo Paulo Morsa

Morreu, na noite desta segunda-feira (19), aos 78 anos, o comentarista esportivo Paulo Roberto Martins, o Paulo Morsa, um dos mais conhecidos jornalistas da televisão e do rádio esportivo brasileiro.

De acordo com a coluna do jornalista Milton Neves, Paulo Morsa sofreu problemas cardíacos no domingo (18), quando teve um princípio de infarto.

Ele precisou ser internado para realizar uma angioplastia, tratamento para desobstrução das artérias por meio do cateterismo. Durante a cirurgia, acabou não resistindo.

Morsa tem longa história no jornalismo esportivo brasileiro. Passou pela Rádio Gazeta, Rádio Globo e TV Cultura, mas se tornou muito conhecido como comentarista do programa Debate Bola, da TV Record. Mais ainda depois, atuando também como comentarista no programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes.

Com comentários ácidos e polêmicos e irreverência característica, Paulo Morsa era uma referência para jovens jornalistas esportivos e apoiava quem estava entrando na profissão. Conquistou o almejado Troféu Aceesp em 2002 como melhor comentarista esportivo de rádio e em 2015 como o melhor de TV aberta.

Ficou na Rádio Transamérica São Paulo entre 2010 e março de 2022, quando acabou sendo demitido por tecer duras críticas ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira.

O jornalista está sendo velado em Atibaia. A cerimônia segue até as 15 horas.

O Santos Futebol Clube, time de coração de Paulo Morsa, divulgou uma nota em suas redes sociais lamentando a morte do jornalista.

"O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do jornalista Paulo Roberto Martins, o Paulo Morsa. Grande santista, o ex-comentarista sempre respeitou e exaltou o Peixão em suas participações no rádio e televisão. Desejamos muita força aos parentes e amigos."