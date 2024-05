Morre jornalista esportivo da ESPN, Antero Greco, aos 69 anos

O jornalista esportivo Antero Greco morreu, na madrugada desta quinta-feira (16), aos 69 anos.

Antero estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e lutava contra um tumor no cérebro desde junho de 2022.

Formado pela Universidade de São Paulo (USP), Antero se tornou um dos jornalistas mais respeitados no esporte brasileiro. Ficou conhecido ao formar dupla com Paulo Soares, o Amigão, no SportsCenter, da ESPN. O bom humor e brincadeiras ao vivo marcaram a audiência.

Com a evolução da doença, Antero passou a aparecer menos na ESPN, onde trabalhou desde 1994.