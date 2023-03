Mural dos Campeões homenageia lutadora Erika Ashiuchi

A lutadora Erika Keiko de Souza Ashiuchi Ferraris, nasceu em 22 de abril de 1981 em Mogi, e começou a se interessar pelo Kendo assistindo seu irmão, sendo incentivada na época também pelo seu pai. Erika Ashiuchi começou a competir na categoria mirim - que vai até os sete anos de idade - e foi campeã brasileira em 1987 na categoria.

A atleta comentou que nesses quase trinta anos de carreira participou de diversas competições das Artes Marciais do Kendo Feminino, evento que realiza cerca de sete disputas por ano.

Erika Ashiuchi tem no seu currículo mais de 150 títulos distribuídos entre Paulista, Brasileiro, Mundial e o Absoluta, sem contar outros torneios disputados nas mais diversas categorias do Kendo Feminino. As categorias no Kendo, tanto feminino quanto masculino, são: Mirim, Infantil, Juvenil, Aspirantes e depois vêm as Graduações; nesta última não basta somente a capacidade, mas considerar a idade e tempo da prática, sendo que no Mundial do Kendo Feminino as mulheres necessitam estar ao menos acima do Segundo Grau.

Erika Ashiuchi destacou também seus títulos de Campeã do Absoluta em 2000, um campeonato que só havia graduadas e que aconteceu apenas uma edição na história das competições do Kendo Feminino - Erika relata que treinou muito para esta competição na época - e se orgulha de ter conquistado também os Campeonatos Mundiais de 2004 e 2009, declarando que marcaram sua trajetória de títulos.

Erika Ashiuchi parou de competir aos 34 anos devido a uma lesão no pé esquerdo, cujos tendões romperam, e logo depois que ela passou pela cirurgia e pelo tratamento veio a gravidez. Mesmo ainda jovem, Erika decidiu dar uma pausa nas competições. Erika comentou que a arte do kendo não é fácil, pois precisa de muita dedicação durante o período de preparação, pois o principal objetivo na Arte Marcial do Kendo é formar o caráter. A ex-lutadora também agradece o trabalho de preparação e apoio dos senseis Oura e Murakami.

Erika Ashiuchi será imortalizada no Mural dos Campeões Atletas Anos 1980, 1990 e 2000 na Câmara Municipal de Suzano. (Colaborador: Altair da Silva)