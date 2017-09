Na briga pelo 2º lugar, Mogi Basquete e Paulistano se enfrentam neste domingo

O jogo deste domingo (17) entre Mogi Basquete e Paulistano é uma disputa direta pela segunda posição no Campeonato Paulista. O confronto será às 18 horas, no Ginásio Antonio Prado Júnior, em São Paulo. As duas equipes têm sete vitórias, mas os mogianos levam vantagem no confronto direto e ocupam o segundo lugar da competição, liderada pelo Franca.

Os dois times vêm embalados dos últimos confrontos no meio de semana. O Mogi Basquete venceu a Liga Sorocabana e o Paulistano bateu o América. “É um jogo importantíssimo. O Paulistano têm jogadores de potencial, como o Derik e o Fuller, que nós já jogamos contra ele na Sul-Americana. São arremessadores, o que dificulta a defesa, além de terem drible e passe. No sistema de jogo, eles têm um volume grande de fora, jogam na base do pick’n roll, da velocidade, do arremesso e se torna uma equipe muito difícil de se marcar taticamente. Mas temos que ir para esse desafio bastante focados. Não só da forma como ataca para não dar volume, mas principalmente defender o um contra um, o dois contra dois, bem. Não só pensar no sistema de defesa e de rotações”, adverte o técnico Guerrinha.

O treinador ressalta o trabalho preparatório que as equipes estão fazendo já pensando na disputa do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). “Acho que neste segundo turno todas as equipes já estão em nível bem melhor físico, todas tentando jogar completas. Ninguém está poupando jogador. Ainda não estão em um melhor momento, mas ainda vão crescer muito. Os times que disputarão o NBB estão fazendo programação para ir até maio, junho e já vão mostrando um pouco da suas caras. O grande desafio das equipes é a manutenção do momento bom. As que conseguirem o mais rápido possível diminuir a oscilação, que é normal na temporada, abrem vantagem”, explica Guerrinha.