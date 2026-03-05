No Suzanão, Tanabi bate o Ecus pela Série A4

O Tanabi venceu o Esporte Clube União Suzano (Ecus), por 1 a 0, no Suzanão, pela 8ª rodada da Série A4. O gol da vitória foi marcado por Thalyson, aos 6 minutos do 1º tempo.

O jogo marcou o encontro das duas equipes que subiram da Bezinha do ano passado para a Série A4, além de ser um confronto direto na tabela: o Tanabi ocupa a 9ª posição, enquanto o Ecus é o 10º colocado.

Apesar do resultado, as posições das equipes permaneceram as mesmas. O Tanabi tem 12 pontos e é o primeiro time fora da zona de classificação para a próxima fase. O Ecus está com oito pontos e se distanciou da zona de classificação. O Taquaritinga é o 8º com 13 pontos.

A próxima partida do Ecus acontece no domingo (8), às 15 horas. A partida acontece no Suzanão, contra o Jabaquara.