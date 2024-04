Palmeiras anuncia a contratação de Felipe Anderson

O Palmeiras anunciou a contratação do atacante Felipe Anderson, na tarde desta segunda-feira (15). O meia deve assinar com o clube paulista até 2027 e deve se apresentar em julho.

A negociação foi divulgada no site oficial do clube. Atualmente, Felipe Anderson atua na Lazio e seu cotrato com o clube italiano acaba no meio do ano. O Verdão vai registrá-lo na janela de transferências do meio de ano.

Felipe Anderson formou-se nas categorias de base do Santos e deixou o Brasil em 2013, transferindo-se à Lazio, da Itália, onde fez maior parte de sua carreira como profissional.

Entre 2018 e 2020, ainda chegou a defender o West Ham, da Inglaterra, fez uma temporada emprestado ao Porto, de Portugal, e voltou à Lazio no início de 2021, onde esteve nas últimas três temporadas.

Com cinco gols em 44 jogos na temporada, Felipe Anderson marcou duas vezes na goleada da Lazio sobre a Salernitana por 4 a 1 no último sábado.