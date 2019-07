Palmeiras se recupera, goleia por 4 a 0 o Godoy Cruz e avança para as quartas de final da Libertadores

O Palmeiras goleou por 4 a 0 o Godoy Cruz, na noite desta terça-feira (30), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, e garantiu a vaga para as quartas de final. Os gols saíram apenas no segundo tempo, com Raphael Veiga, Borja, Gustavo Scarpa e Dudu. O time alviverde vai encarar o Grêmio ou o Libertad, que se enfrentam pelo duelo de volta, nesta quinta-feira (1º), no Paraguai. O clube gaúcho tem vantagem, após vencer o primeiro confronto por 2 a 0 em casa.

1º tempo

Mesmo podendo empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 para se classificar para a próxima fase, depois de ter empatado na Argentina, na semana passada, por 2 a 2 com o Godoy Cruz, o Palmeiras iniciou a partida pressionando os argentinos. Além da classificação para as quartas de final da Libertadores - o principal objetivo até o fim do jogo, o time alviverde tinha outros dois objetivos: encerrar um jejum de cinco jogos sem vencer e voltar a ficar de bem com a torcida. Desde o retorno da parada para a Copa América, o time do técnico Felipão foi eliminado da Copa do Brasil e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro.

E o primeiro lance de perigo do jogo foi do lateral Marcos Rocha. Aos 12 minutos, o jogador recebeu cruzamento na área e testou a bola, que passou por cima do gol argentino.

Após os primeiros 20 minutos, o Godoy Cruz conseguiu equilibrar a partida. O Palmeiras começou a errar passes com frequência. Enquanto o volante Felipe Melo dominava o jogo pelo time alviverde, o atacante Willian vivia uma das suas piores partidas desde que chegou ao clube. O jogador errou passes, domínios de bola e sofreu com a marcação dos hermanos. O centroavante Borja também não estava numa noite inspirada.

2º tempo

No segundo tempo, o Palmeiras voltou no ataque. E logo aos 2 minutos Willian fez bela jogada pela direita e cruzou. O zagueiro palmeirense Gustavo Gómez subiu para cabecear com tudo e o goleiro Mehring, do Godoy Cruz, fez linda defesa.

Com o apoio de mais de 35 mil torcedores, o time alviverde continuou no ataque. Aos 9 minutos de jogo, o centroavante Borja foi lançado na área, mas a zaga dos argentinos afastou. O palmeirense ficou pedindo toque de mão, mas o juiz mandou seguir o lance. Mas, o VAR orientou o juiz a rever o lance. E o pênalti para o Palmeiras foi marcado. O meia Raphael Veiga foi para a batida e abriu o placar para os donos da casa.

Depois do gol do Palmeiras, a partida esfriou mais uma vez. Os mandantes do jogo voltaram a assustar os argentinos apenas aos 24 minutos. No primeiro lance do atacante Hyoran no jogo, que entrou no segundo tempo no lugar de Willian, ele cabeceou e o goleiro do Godoy Cruz defendeu. Na sequência, Borja recebeu lançamento dentro da área, dominou e mais uma vez o goleiro argentino se deu melhor.

Se no primeiro tempo Borja não teve destaque, na etapa final ele se destacou. Aos 29 minutos, o centroavante palmeirense dividiu com dois zagueiros e o goleiro do Godoy Cruz e levou a melhor. A bola sobrou para ele empurrar e marcar o segundo gol do Palmeiras no jogo.

Os gols animaram a torcida, que empurrou o time para fazer o terceiro gol. Aos 38 minutos, após bela jogada pelo lado direito, Dudu deu passe na medida, dentro da pequena área, para o meia Gustavo Scarpa empurrar para o gol.

Antes do apito final, o jogador Richard Prieto, do Godoy Cruz, foi expulso após entrada dura no atacante palmeirense Dudu. E o próprio atacante, já nos acréscimos, devolveu a pancada sofrida com um golaço no ângulo direito do goleiro argentino e para fechar o placar do jogo.