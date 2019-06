Parque da Cidade passa a contar com aulas de karatê shotokan

A partir deste final de semana, o Parque da Cidade passa a contar com mais uma opção de aula esportiva gratuita para a população de Mogi das Cruzes. O local terá aulas de karatê shotokan. A atividade terá sua aula inaugural no domingo (9), partir das 9h.

Para participar da primeira aula, não é necessária inscrição prévia. O interessado deverá apenas comparecer no parque para conhecer a atividade. As aulas de karatê shotokan são voltadas a participantes a partir dos 8 anos e acontecerão aos sábados e domingo, das 9 às 10 horas.

“O Parque da Cidade é hoje um dos principais locais para a prática de atividades esportivas e de lazer em Mogi das Cruzes. Com isso, a Prefeitura vem buscando oferecer novas opções de modalidades, incentivando a população a praticar atividades físicas”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e fica no Parque Santana. Durante a semana, o Parque da Cidade está recebendo uma média de 2 mil visitantes por dia. Nos sábados e domingos, a frequência aumenta e varia entre 5 mil e 8 mil pessoas por dia. O local oferece aulas gratuitas em 24 modalidades, com uma programação de atividades que atende todas as faixas etárias, desde crianças e jovens até idosos.

O parque tem entrada principal pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito). Ele funciona todos os dias, das 7 às 19 horas. O telefone para informações sobre as aulas esportivas e agendamentos para utilização dos espaços é o 4798-4087.