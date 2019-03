Parque da Cidade recebe Torneios de Tênis e Beach Tennis no próximo final de semana

O Parque da Cidade receberá torneios de tênis e beach tennis neste final de semana, dentro da programação de eventos do Food Truck Solidário, promovido pelo Fundo Social. Os jogos acontecerão no sábado e no domingo (30 e 31) e a participação é gratuita.

O Torneio de Tênis será disputado em duplas, nas categorias masculina, feminina e mista. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (27), na administração do Parque da Cidade, e os participantes deverão ter acima de 16 anos. O limite será de 12 duplas por categoria.

Os jogos serão disputados em um set e o chaveamento dos jogos ficará disponível para consulta na sexta-feira (29), a partir das 10 horas, no Parque da Cidade. Os participantes também poderão entrar em contato com a administração do local para saber os horários de suas partidas.

Já para o Torneio de Beach Tennis, os participantes poderão fazer suas inscrições no próprio sábado (30), a partir das 8 horas. Os sorteio das chaves serão realizados antes do início das partidas.

O Food Truck Solidário é realizado pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes e parte da renda é utilizada para os projetos sociais, com destaque para a Campanha do Agasalho. No sábado e no domingo, durante todo o dia, 21 food trucks de diferentes tipos de alimentos atenderão a população no Parque da Cidade.

O parque tem entrada principal pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito). Ele funciona todos os dias, das 7 às 19 horas. O telefone para mais informações é o 4798-4087.