Parque da Cidade terá aulas gratuitas de futebol americano para jovens

O Parque da Cidade oferecerá, a partir do dia 18 de outubro, uma atividade inédita na região, aulas gratuitas de futebol americano. As atividades serão destinadas a garotos com idades entre 12 e 15 anos e fazem parte das ações desenvolvidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes no local. As inscrições já estão abertas.

Os interessados deverão procurar a administração do Parque da Cidade e levar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Estão disponíveis 20 vagas e as aulas acontecerão às quartas e sextas-feiras, das 16 horas às 17h30.

“O futebol americano é uma modalidade que vem tendo um crescimento no Brasil. Em Mogi das Cruzes, isso também ocorre, inclusive contando com uma equipe que representa a cidade em competições oficiais, com bons resultados. Agora, a prefeitura está trazendo esta inovação para o Parque da Cidade, com as aulas gratuitas abertas para os jovens”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

As atividades serão realizadas no campo de futebol society do Parque da Cidade.

Capacitação

Paralelamente à disponibilização das aulas de iniciação esportiva, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está realizando, em parceria com a unidade de Santo André do Sesc, uma capacitação sobre futebol americano para professores. O trabalho foi iniciado no dia 15 de setembro e terá sua segunda parte nesta sexta-feira (29).

A atividade desta sexta acontecerá a partir das 9h30 e terá a participação de alunos do Cempre Professor José Limongi Sobrinho, do Botujuru, que participarão de uma aula prática.

A ação faz parte do trabalho de capacitação desenvolvido pela Smel. Entre as modalidades que já tiveram atividades neste ano estão o basquete, que contou com a participação do técnico Guerrinha e da comissão técnica do Mogi das Cruzes / Helbor, o vôlei, com profissionais do time da cidade, e futsal, com a equipe técnica do Mogi Futsal, equipe que representou a cidade na Liga Paulista. Além disso, a Smel também promoveu um treinamento sobre primeiro socorros com funcionários do Parque da Cidade.

O Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e fica no Parque Santana. Durante a semana, o Parque da Cidade está recebendo uma média de 2 mil visitantes por dia. Nos sábados e domingos, a frequência aumenta e varia entre 5.000 e 8.000 pessoas por dia. O local oferece atividades em mais de 25 modalidades, com uma programação de atividades que atende todas as faixas etárias, desde crianças e jovens até idosos.

O parque tem entrada pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito). Ele funciona todos os dias, das 7h às 19h. O telefone para informações sobre as aulas esportivas e agendamentos para utilização dos espaços é o 4798-4087.