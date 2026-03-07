Paulista de Jundiaí vence Usac no Suzanão pela A3

O Paulista de Jundiaí venceu o União Suzano Atlético Clube (Usac), pela 12ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. A partida, disputada na manhã deste sábado (7) no Suzanão, terminou em 2 a 0 para os visitantes. Os gols foram marcados por Christopher e Vitinho.

Com o resultado, o Usac se complicou ainda mais na tabela e pode se distanciar dos times de fora da zona do rebaixamento. A equipe é lanterna da competição, com apenas cinco pontos, dois a menos que o Francana, primeiro time fora da zona, que pode aumentar a distância neste domingo, contra a Portuguesa Santista.

Já o Paulista de Jundiaí se aproximou do grupo que se classifica para a próxima fase, chegando a 16 pontos, um a menos do Catanduva, o 8º colocado. O time ainda pode perder posição, caso o União São João de Araras vença o próprio Catanduva neste sábado.

O próximo jogo do Usac acontece na quarta-feira (11), às 19 horas, contra o Marília, fora de casa. A transmissão será pelo YouTube do Paulistão.