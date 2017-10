Paulistano vence Mogi Basquete, mas mogianos ainda podem fechar a série nesta 6ª no Hugão

O Mogi Basquete descontou 17 pontos, empatou o jogo, fez um final dramático, mas não conseguiu bater o Paulistano nesta quinta-feira (19) no Ginásio Hugo Ramos. O time da capital venceu por 84 a 89 e agora a série está em 2 a 1. O time mogiano tem nova chance nesta sexta (20), às 20 horas, também no Hugão, de fechar a série semifinal melhor de cinco jogos e avançar para a final do Campeonato Paulista. Caso o Paulistano vença novamente, a grande decisão será no dia 23, às 19h30, em São Paulo. Franca se classificou nesta noite em cima do Bauru e será o adversário do vencedor na final, também melhor de cinco jogos.

Larry Taylor foi o cestinha da partida com 20 pontos, sete rebotes e cinco assistências, ao lado de Deryk Ramos (Paulistano), também com 20 pontos. Shamell Stallworth anotou 18 pontos e Tyrone Curnell 14.

“Levando 50 pontos, 18 de lance livre, chegando atrasado na rotação, não pegando rebote, sem atitude na defesa. Segundo tempo conseguimos colocar o coração na frente, ter mais determinação, mas Não é todo jogo que você ganhar essa forma. Estamos jogando contra uma equipe de qualidade e que fizeram quatro quartos bons. Nós fizemos dois só. É difícil esperar o adversário errar e não ir bem. Dois a zero, jogando em casa... eu falei no intervalo. O inconsciente, precisamos brigar com ele. Eles até entraram querendo, mas o inconsciente falou ‘calma’. A nossa equipe é guerreira. Os caras querem. Tenho bastante confiança neles e eles estão trabalhando bem. Deslizes são normais e amanhã faremos um bom jogo desde o início”, avaliou o técnico Guerrinha.

Com nove pontos, Fabricio Russo foi um dos destaques na partida. “Em casa, em jogo para fechar, não podemos tomar 50 pontos e final tomar quase 90 pontos. Não vamos ganhar de ninguém assim, nem no Paulista e nem no NBB. Estamos em vantagem ainda, mas amanhã vamos assistir vídeo e ver onde erramos e acertamos. Temos mais uma oportunidade amanhã de fechar em casa e de ir para a final. Não podemos deixar escapar. Foi mérito deles também. Ganhamos nos detalhes lá e eles também aqui. Amanhã não será diferente. Só temos que evitar falhas porque o Paulistano tem muita qualidade.”

Nos placares parciais, Mogi Basquete venceu o segundo tempo de jogo: 22 a 27 no primeiro quarto, 14 a 23 no segundo e 27 a 20 no terceiro período e 21 a 19 no último.

Ingressos

A venda de ingressos para o jogo desta sexta (20) começa às 10 horas, tanto online quanto na bilheteria. O site para compra é o www.totalplayer.com.br/mogi . O ingresso custa R$ 20, com direito à meia para idosos, professores, estudantes, pessoas portadoras de deficiência e funcionários das empresas patrocinadoras e da prefeitura. Crianças até seis anos não pagam.