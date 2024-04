Pela primeira vez na Copa Paulista, Usac fica no Grupo 5

O União Suzano Atlético Clube (Usac) irá disputar a Copa Paulista pela primeira vez na história. A equipe suzanense ficará no Grupo 5. As chaves foram definidas em sorteio nesta sexta-feira (19).

Junto com o Usac estão no Grupo 5: EC São Bernardo, Juventus, Oeste, Portuguesa e São Caetano.

Presidente do Usac, Fábio Souza disse que fazer o time chegar à Copa Paulista pela primeira vez mostra que o trabalho é bem feito. “A sensação é de que o trabalho está sendo bem feito. São muitas dificuldades, mas vou continuar lutando com todas minhas forças para colocar o clube em cenário nacional. Deus sabe do meu coração, da minha vontade e luta para isso acontecer”, disse.

O mandatário ainda disse o que espera da Copa Paulista. “Espero fazer uma boa competição, já pensando na montagem do elenco para a Série A3 de 2025. Vamos correr para arrumar alguns patrocínios que ajudem. Ainda não temos nada. Seria sensacional para a cidade se as empresas pudessem nos ajudar”, finaliza.

Os times presentes na Copa Paulista brigam por uma vaga no Brasileirão Série D e na Copa do Brasil. O campeão do torneio escolhe uma das duas competições nacionais, enquanto o vice-campeão fica com o campeonato restante.

São cinco grupos com cinco times e uma chave com seis equipes. Os três melhores de cada grupo passam de fase, além do melhor quarto colocado, totalizando 16 classificados para as oitavas de final.

O cruzamento nas oitavas acontece de acordo com a campanha: o melhor enfrenta o 16º, o 2º encara o 15º e assim sucessivamente. Nas oitavas, quartas e semifinais, a vaga será disputada em ida e volta. Em caso de empate no agregado, o classificado será definido em pênaltis.