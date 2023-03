Piloto suzanense de kart vence Fórmula Vee 2023

O piloto suzanense Henrique Pettinari, de 19 anos, venceu a Formula Vee Open 2023 - a primeira competição na categoria do automobilismo para os pilotos do kart - neste domingo (19).

De acordo com Pettinari, esta disputa é a mais acessível de todas e funciona como uma escola para as demais categorias do automobilismo brasileiro.

A Fórmula Vee é dividida em três séries com três etapas, e cada série tem, no mesmo dia, um treino livre, uma classificação e uma corrida. No final das etapas, os quatro melhores de cada série disputam uma corrida final em outubro.

Para ganhar a disputa, com um carro da Volkswagen e caixa de câmbio de cinco marchas, foi preciso de meses com treinos de pré-temporada, treinos físicos, psicofísicos e de simulador.

“Não poderia pedir por uma estreia melhor do que essa. Lideramos o treino livre, fomos pole position na classificação e ganhei a corrida, liderando todas as voltas e fazendo a volta mais rápida da corrida. Houve um problema com a mangueira da gasolina no treino livre e classificação que nos tirou um pouco de desempenho, mas o grande trabalho da equipe antes fez com que o carro estivesse perfeito para vencer a prova”, comemorou.

O jovem explicou como a celebração é diante da melhor categoria para os jovens pilotos fazerem sua transição do kart para os carros. “Você aprende tudo o que precisa de técnicas para levar nas outras categorias e evoluir no automobilismo. Vários pilotos renomados começaram na Fórmula Vee como o Emerson Fittipaldi, Wilsinho Fittipaldi e Niki Lauda”, destaca.